WAUSAU – Wausau School District has named the John Muir Middle School December Citizens of the Month. ~ Aubrielle Braathan, Alex Burns, Josie Draeger, Emily Drake, Ella Fabry, Erin Fehl, Peyton Fuller, Kiana Her, Samara Hinz, Violet Kelly, Kolton Kershaw, Reece Kettner, Ron Lee, Hayden Lor, Kaito Lor, Conner Mattice, Harper Mead, Zach Moua, Sophia Quiros, Logan Sorenson, Damien Thao, Chuchee Vang, Alex Voigt, Maria Voigt, Asiana Xiong, Emma Xiong, Hayden Xiong, Sulada Xiong, Nathan Yang, and Andrew Zeinert. Great job Highlanders!

