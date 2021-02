(WAUSAU)- Congratulations to Wausau School District John Muir Middle School January citizens of the Month ~ Raegan Brueggeman, Sheila Danielson, Christopher Esslinger, Christopher Sam Galang, Emma Gibbs, Carina Her, Ethan Her, Emily Kaehne, Braelyn Kubica, Kenzie Kuehn, Gia Lange, Jeremiah Lo, Iabong Lor, Christopher Medvecz, Emilia Morales-Gutierrez, Owen Pergolski, Brady Phelps, Asa Richardt, Austin Smith, Jocelyn Stanchik, Aydin Thao, Timothy Tress, Bianca Vang, Chloe Vang, Gavin Wasmundt, Morgan Wisniewski, Savannah Wisniewski, Jaqueline Witscheber, Celina Wolfe, Riki Xiong, and Emily Yang.

Great job Highlanders!

Like this: Like Loading...