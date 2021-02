(WAUSAU, Wis.) – Northcentral Technical College (NTC) is pleased to announce the President’s List for outstanding academic achievement for the fall 2020 term. The following students enrolled in a post-secondary program, earned a 3.75 grade point average or above and successfully completed a minimum of six credits during the fall term.

Abbotsford, Wis.: Seungmin Chae, Jeanne Dunow, Jordyne Friedenfels, Kayla Garbisch, Samantha Hawkey, Suzanne Kampmeyer, Melissa Kunze, Adam Molitor, Morgan Monroe, Juanmanuel Rocha

Acworth, Ga.: David Williams

Albany, Ore.: Breanna Welch

Amherst, Wis.: Alexis Blackford, Rachel Olla

Aniwa, Wis.: Esther Manteufel, Steven Springer

Antigo, Wis.: James Balzer, Jeffrey Becker, Natalie Cunningham, Tiffany Debroux, Raven Dunlap, Tyler Eades, Amber Fleischman, Kyle Gatton, Tiana Greisinger, Nash Hintz, Lisa Holbrook, Blake Kautza, Jericho Kelly, Jonah Koeppel, Kurtis Koeppel, Korbin Krueger, Jordan LaQue, Brian Lee, Alina Locke, Doua Lor, Jeremy Marsh, Laura Mckenna, Lydia Merritt, Van Merritt, Nickie Messer, Dorothy Mifflin, Michael Mifflin, Billy Myers, Troy Nonnenmacher, Lisa Nowak, Amanda Piper, Jesse Richardson, Marissa Rustick, Dustin Scherer, Jacob Schmidt, Taylor Schremp, Stephanie Schulze, Kristin Wiedenhoeft, Gregory Zupon

Appleton, Wis.: Emily Archer, Elizabeth Cachu-Castro, Laquina Foreman, Danaya Kelly, David Kopsi, Jackee Lee, Katie Pederson, Kristina Stadler, Jamie Van Rooy,

Arbor Vitae, Wis.: Seth Johnson

Arpin, Wis.: Katie Hartwig, Deanna Heinichen

Athens, Wis.: Melinda Daniels, Chase Ellenbecker, Penny Ellenbecker, Sherry Gutknecht,

Rebecca Hillman, Andrew Nowacki, Dawson Nowak, Rachel Osness, Caleb Sarasin, Beth Steinke, Heidi Verpoorten, Autumn Westfall, Anna Wheatley

Auburndale, Wis.: Lynn Helmer

Augusta, Maine: Tracy Terczynski

Avoca, Wis.: Sherry Krause

Bancroft, Wis.: Cauy Huntington, Sheldon Wade

Barron, Wis.: Chelsea O’Neal-Bishop, Brooke Ossmann-Hammann

Berlin, Wis.: Payshence Kettlewell

Birnamwood, Wis.: Jacquelynn Bell, Jordan Carlson, Magen Malueg, Dakota Marien, Richard Olson, Morgan Treu, Brandon Weber, Elizabeth Ziegelbauer

Black Creek, Wis.: Tamara Bellow

Blair, Wis.: Colyn Berg

Bloomer, Wis.: Madison Faschingbauer, Hannah Gerke, Abigail Iverson, Chloe Klatt, Josie Kostner, Katelyn Naedler

Brantwood, Wis.: Bridgett Hoffman

Bruce, Wis.: Samantha McEathron, Victoria Petrus

Bryant, Wis.: Julianna Bauknecht, Alec Braatz, Caleb Schroepfer, Jacob Schroepfer

Butternut, Wis.: Christian Ernst, John Lynch, Carrie Scherwinski

Cabot, Ark.: Miranda Higgins

Cadott, Wis.: Paisley Kane

Carthage, N.C.: Tara Modjewski

Catawba, Wis.: Derek Shaver

Chili, Wis.: Kandice Schoolmaster

Chippewa, Wis.: MaKyla Schwarzenberger

Clintonville, Wis.: Claudia Spreeman

Colby, Wis.: Alexanndrya Barnickle, Kimberly Broeske, Alexander Engel, Amanda Niles

Colorado Springs, Colo.: Ashley Lewis

Columbus, Ohio: Brittaney Treadway

Coon Rapids, Minn.: Emily Vang

Cornell, Wis.: Hannah Hanson

Crandon, Wis.: Michelle Matsche

Crystal Falls, Mich.: Sara Schiavo

Curtiss, Wis.: Kelly Adams, Crystal Nowak, Tarren Wehe

Custer, Wis.: Nicole Grawey, Clarissa Mielke, Austin Rasmussen, Kendra Trzebiatowski

Dalton, Ohio: Yeny Garcia Bueso

De Pere, Wis.: Kayla Hein

Deerbrook, Wis.: Denise Burkhart, Hanna Butler, Kallie Wagner

Dorchester, Wis.: Monica Hemmer, Austin Mengel, Melissa Mulderink

Dothan, Ala.: Jonathan Gray

Eagle River, Wis.: Catherine Stepka

Eau Claire, Wis.: Sonny Lee

Edgar, Wis.: Mikaela Christianson, Sara Farber, Whitney Guenther, Shawna Moen, Jean Mueller, Kassidy Myszka, Jett Shepro, Melinda Urmanski

Edgerton, Wis.: Emily Laetsch

El Paso, Texas: Sara Gomez

Exeland, Wis.: Alexandra Granica

Fifield, Wis.: Christopher West

Fond Du Lac, Wis.: Kristina Arellano, Tianshu Xin

Fort Worth, Texas: Julie Ornelas

Fremont, Wis.: Alexandrea Johansen

Fridley, Minn.: Emaan Hamdan

Friendship, Wis.: Taylor Hiller

Gilman, Wis.: Sarah Olson

Gleason, Wis.: Jenna Marshall, Alexander Pfingsten, Betsy Rell

Glidden, Wis.: Christin Lemke, Jacob Mertig

Goodell, Iowa: Cynthia Kvale

Green Bay, Wis.: Kaitlin Burns, Jessamie Gretzon, Ashlie Lackey

Greenwood, Wis.: McKenna Brecht, Daryl Bright, Mesa Rasmussen, Jasmine Wolf

Hancock, Wis.: Jonathan Sanchez Anaya

Harshaw, Wis.: Donna Demet

Hartland, Wis.: Logan Strand

Hatley, Wis.: Tristan Carlson, Austin Kluck, Tyler Tryba

Helena, Ala.: Christopher Little

Hiles, Wis.: Maria Plapper

Hudson, Wis.: Courtney Frie

Humbird, Wis.: Callie Hentsch

Huntsville, Ala.: Cassey Harrell

Jacksonville, Fla.: Jerremie Lukacovic

Joliet, Ill.: Scott Roberts

Kaukauna, Wis.: Tapenga Kain-Baumgart, Leeann Pasanen

Kempster, Wis.: Jonathan Hynes

Kennan, Wis.: Angela Morrow, Jacquelynn Morrow, Jordan Morrow

Kimberly, Wis.: Megan Jaje

Kronenwetter, Wis.: Tracie Alexander, Brittney Bird, Leah Chapman, Kyle Dewitz, Melissa Dorshak, Mason Elliott, Brian Gerrits, Nicholas Kupczak, Thomas Mengel, Jeremy Plautz, Stephanie Rissman, See Thao, Dylan Wasniewski

La Crosse, Wis.: LaTeasha Brost

Ladysmith, Wis.: Syvil Witt

Lake Linden, Mich.: Karli Destrampe

Laona, Wis.: Rhonda Roberts

Little Chute, Wis.: Brittany Johnson

Londonderry, N.H.: Tawnya Ruby

Longmont, Colo.: Ariauna Bison

Loyal, Wis.: Kari Begolke, Mckenzie Jacobson, Julie Miller, Alexis Schreiner, Leanne Wood

Manawa, Wis.: Ella Johnson

Manitowoc, Wis.: Catherine Bosch, Patrick Ellis, Benjamin Franz

Marathon, Wis.: Kylee Belan, Makayla Folan, Joshua Heerts, Tracy Hoefs, Jaicee Kunkel, Bryce Mathwich, Erika Moore, Jace Myszka, Elizabeth Nowak, Cheryl Rainville, Noah Streveler

Marathon City, Wis.: Brenda Kage

Marquette, Mich.: Sarah Poggi

Marshfield, Wis.: Benjamin Baur, Maegan Boss, Tara Bruesewitz, Tanner Kleinschmidt, Kaitlyn Kundinger, Samantha Marsh-Johnson, Terrance Porter, Alyssa Portz, Kaila Pralle-Burr, Kendall Spindler, Tyler Streckert, Skyla Tasch, Laura White

Mattoon, Wis.: Brian Horrell, SueAnn Milanowski

Medford, Wis.: Kelly Books, Erik Bottlemy, Hunter Brandner, Morgan Brandner, Michael Christensen, Dillen Dunn, Jamie Fuse, Katlyne Henrichs, Paula Johnson, Sheila Krueger, Brittany Leipart, Ethan Marthaler, Summer Marthaler, Erin Matthias, Zoey Neumann, Tyler Ochodnicky, Heidi Pawlowski, Genevieve Phillips, Mary Phillips, Shelby Prasnicki, Michael Routhieaux, Wyatt Sherfield, Dylan Slachetka, Tina Smith, Samantha Stolp, Drew Weimer

Menasha, Wis.: Angela Leino, Molly Manderfield

Menomonie, Wis.: Madison Rood

Merrill, Wis.: Stacey Adamski, Mandy Beaudry, Michael Becker, Konnor Beyer, Randi Bondioli, Abigail Burgener, Joshua Burgener, Bobby Busterud, Brittany Cronin, Autumn Detert, Chantelle Diels, Melonie Eternicka, Francis Ford, Ellie Gerbig, Bradley Gross, Katelyn Hahn, Ashley Hammon, Dawson Heckendorf, Guadalupe Hernandez, Heather Hoock, Cherish Hoy, Trent Hudson, Joseph Johns, Stephanie King-Witz, Hope Knuijt, John Kobielus, Chloe Krahn, Samuel Krahn, Mackenah Krause,

Dani Kriehn, Abbigail Krueger, Victoria Leitza, Mariah Lemmer, Amy McCaslin, Caleb Mccorkle, Renee Moonen, Morganne Morgan, Alyse Neumann, Josiah Nohr, Katie O’Malley, Andrew Plautz, Trent Rathke,

Benjamin Reindl, Amber Renken, Jason Ryan, Rebecca Ryan, Elizabeth Schmidt, Sarah Schoerner, Matthew Smith, Emily Walker, Mckenzie Wienke, Bethany Williams, Ethan Worlin, James Zahn, Rachel Zahn, Trentin Zanon, Jesse Zeinert

Mesa, Ariz.: Deborah Brennecke

Milton, Wis.: Alexis Berlin

Mindoro, Wis.: Shelby Lockington

Mondovi, Wis.: Quanli Hu Gammon

Montreal, Wis.: Tyler Vogel

Mosinee, Wis.: Brent Block, Wendi Fleming, Julia Hintz, Olivia Hintz, Timothy Ihm, Courtney Johannes, Dylan Kegley, Nichole Kiey, Grace Knetter, Adrian Kulp, Lucas Manley, Aaron Napiwocki, Meagan Nechuta, Myah Ness, Collin Neuser, Kyle Nomady, Patricia Oligney, Amanda Olsen, Christina Olson, Jessica Raczkowski, Chelsea Rindfleisch, Travis Saindon, Jacob Salber, Jacob Searing, Trent Stepan,

Justin Teske, Kassandra Thomas, Jade Trempe, Kaci Ullenbrauck, Amanda Van Ert, Florence Wanta,

Keegan Zyduck

Neenah, Wis.: Jehna Lashua, Corinne Mussatti, William Velez

Neillsville, Wis.: Justin Jelinek, Brianna Waters

Nekoosa, Wis.: Drew Hamilton, Lee Rokke

New Auburn, Wis.: Alexa Post

New Richmond, Wis.: Molly Kretovics

Oak Creek, Wis.: Clare Ruedinger

Ogema, Wis.: Sabrina Bodenhagen, Heather Gladson, Ethan Komarek, Tana Ulrich

Omro, Wis.: Jennifer Fahser, Grace Panfil

Ontonagon, Mich.: Brittany Heath

Orange Park, Fla.: Ronald Talbert

Oshkosh, Wis.: Ashley Dworak, Rachel Leschke, Estee Mathias, Amara Otto, Kami Reiber

Owen, Wis.: Kayla Clark, Erin Rasmussen

Park Falls, Wis.: Angela Hilgart, Liliana Korpi D’Amico, Benjamin Lee, Shawn Morgan, Brenden Panich, Michelle Riebe

Pelican Lake, Wis.: Tammy Leitermann

Phillips, Wis.: Cassandra Aiken, Michelle Bridge, Cera Dunbar, Kaitlyn Johnson, Dylan Kleinhans, Jessica Konitski, Crystel Mangert, Rebekah Patrick, Hunter Schilling, Carrie Shipley

Phlox, Wis.: Lucas Dionne

Pickerel, Wis.: May Mischler, Lane Schultz

Pittsville, Wis.: Daniel Ott, Landyn Wayerski

Plover, Wis.: Annie Cobb, Cassandra Degroff, Ryan Molle, Trevor Wolosek

Port Edwards, Wis.: Khrysten Flugaur

Portage, Wis.: Brea Behn

Prentice, Wis.: Connor Anderson, Ethan Lundborg

Rhinelander, Wis.: Austin Kochan, Emily Lenten, Madison Meyer, Kaduck Novak, Alana Towne

Rib Lake, Wis.: Jessica Dassow, Vanessa Dohrwardt, Jordyn Kutzke, Dakota Thums

Rice Lake, Wis.: Douglas Ripplinger, Brian Schoenfuss

Ringle, Wis.: Hunter Falkowski, Dominic Krause

River Falls, Wis.: Brody Hetland

Rosholt, Wis.: Margaret Brandl, Paula Mattmiller, Ashley Simonis

Rothschild, Wis.: Chelsea Jenness, Danny Lee, Yeng Chai Chia Lee, Yw Pheng Lor, Marissa Paulson,

Megan Roh, Mary Welker, Kathaleen Wendt

Rubicon, Wis.: Peter Cherek, Caroline Zdroik

San Diego, Calif.: Kelsey Green, Orlando Khoy

Sandy, Utah: John Upchurch

Schofield, Wis.: Haley Behnke, Christopher Brzezinski, Riley Deffner, Miranda Golberg, Cody Hansen, Cassidy Hoppenworth, Brittany Jensen, Hunter Kanzelberger, Mitchell Kieffer, Meng Lee, Tiaree Mariam McDonald, Uziel Perez, Joseph Stai, Mai Vang, Xong Xiong, Meenai Yang

Shawano, Wis.: Jeanette Flucke, Rachel Koeppen

Sheboygan, Wis.: Houa Vang

Sheboygan Falls, Wis.: Jasmine Neuser

Sheldon, Wis.: Stephanie Berning

Sobieski, Wis.: Lilyann Tomashek

Spencer, Wis.: Latisha DeBroux, Joanne Richardson, Kaya Schulte

Stanley, Wis.: Nicole Samplawski

Stetsonville, Wis.: Heather Acker, Brandon Fechhelm, Katie Kreklau

Stevens Point, Wis.: Jada Anderson, Nicole Bakovka, Peyton Behnke, Alex Brzezinski, Amber Buckles, Joshua Desotell, Deanna Didreckson, Katelyn Donat, Tracy Federer, Jaclyn Hager, Lydia Hendricks, Lydia Kildahl, Kira Kreft, Kendra Lynn, Kimberly Mozuch, Ryan Reeves, Sadie Rick, Baylee Robitaille, Emily Sniadajewski, Derek Terczynski, Daniel Trelka, Chris Vigus, Heather White, Hannah Yadro

Stratford, Wis.: Jaden Bauer, Camryn Fisher, Alexcis Gadke, Lydia Golbach, Sophia Hoffman, Mavrick Licciardi, Jayme Literski, Sarah Martin, Jaykob Mikelson, Matthew Prochaska, Hannah Stoiber

Thorp, Wis.: Trevor Webster

Tigerton, Wis.: Austin Hoffmann, Amy Seefeldt

Tomah, Wis.: Kaden Pierce, Candice Ziems

Tomahawk, Wis.: Matthew Blodgett,Shilynn Hughes,Brooklyn Jelinek, Jamie Kolarik, Bjorn Lucas, Jeremiah Maule, Tyler Milazzo, Morgan Richards, Logan Skubal

Two Rivers, Wis.: Kari Krause

Unity, Wis.: Jacqueline Baltierrez Sosa, Megan Krause, Abigail Severson

Valley City, N.D.: Miranda Grafing

Valley Village, Calif.: Anna Golovyrina

Vesper, Wis.: Emma Robus

Victoria, Texas: Melanie Gonzales

Watertown, Wis.: Olivia Minning

Wausau, Wis.: Stephanie Abundiz, Erick Amaya González, Naomi Angelo, Shawn Anklam, Holly Antijunti, Jesse Auner, Carly Bandock, Mikayla Bechel, William Bessette, Andrew Block, Michael Blohm, David Bloomer, Michelle Bocke, Alex Bodenheimer, Bailey Bootz, Chase Borchardt, Juliana Borger, Norah Brown, John Budny, Kayla Burri, Darrel Burton, Carlos Eduardo Cabella-Sanchez, Duong Cao, Karen Cather, Alexander Chang, Fue Chang, Bo Jiun Chen, Julie Chodur, Misty Collis, Gail Cortright, McKenna Dassow, Nicole Degroff, Zeyang Dou, Chloe Drake, Krystle Drees, Haley Driebel, Molly East, Melissa Ebeling, Ashley Edgar, Max Eugene, Christopher Frank, Jamee Froehlich, Bailey Frostman, Kassidy Garvey, Gauri Gautam, Kiara Glodowski, Emily Graap, Ashley Graveen, Jessica Griffin, Jackson Grimm, Lillian Haimerl, Shoua Hang, Hayley Hanke, Jordan Hanke, Ashley Hansen, Andrew Heinzen, Jenna Heisler, Bee Her, Elizabeth Her, Rachel Herdrich, Luke Hieronimus, Jordan Higginbotham, Destinee Higgins, Julia Hitz, Kathryn Hojnacki, Kirsten Holmson, Alex Horne, Kaila Hutchison, Traeton Isham-Her, Zachary Johnson, Dawn Kennedy, Jordan King, Sarah Kopke, Echo Krug, Danielle Kurth, Vanessa Kurth, Marcee Kwarciany, Cody Lang, Chao Lee, Phia Lee, Matthew Lemmer, Molly Lewandowski, Jacob Lex, Morgan List, Mao Lor, Logan Ludwig, Lynn Madden, Megan Malloy, Kyle Marcott, Teresa Martini, Philip Mathieu, Isaac McEvoy, Jodi Meyer, Alyssa Mick, Payton Mondeik, Gary Mroczenski, Brad Newhouse, Colton Newman, Ngan Nguyen, Laylanie Nieves-Kosanke, Alex Nowak, Chloe Nylund, Kasha Oelke, Nathan Olsen, Jared Olson, Tessa Olson, Troy Olund, Abigail Patten, Joseph Peterson, Mitchell Pfeiffer, Riley Prytz, Erin Radke, Marisa Radloff, Brittney Radtke, Andrew Rainville, Vincent Ramos, Kathleen Robinson, Dayin Rodriguez, Logan Rosenow, Noah Ryan, Virginia Sauer, Heather Savage, Emma Schlais, Heather Schlesser, Emilie Schneck, Madalyn Schroedel, Daniel Seidlitz, Emelyn Sheehan, Laura Sliwicki, Lindsey Sparr, Matthew Stanke, Lauren Steidl, Wenqi Sun, Rayla Tasch, Gao Zoua Pa Thao, Joshua Thunder, Tran Tran, Lawrence Utecht, Lalie Vang, Mai Mee Vang, Yeng Vang, Brandon Vargas, Corey Voigt, Ryan Walker, Derek Walli, Leighanna Watts, John Williams, Taylor Witzeling, Alexander Xiong, Changyeng Xiong, Chue Xiong, Mai Xiong, Nue Sun Xiong, Xee Xiong, Adams Yang, Hou Yang, Jessica Yang, John Yang, Pang Sheng Yang, Fu Yang, Katherine Young

Weston, Wis.: Ashley Andrew, Brenden Barwick, Tyra Chlebowski, Dana DeMeio, Michael Dobrinska, Zachery Ellenberger, Brendan Hoover, Kenedi Howard, Mari-Laure Hyde, Taylor Kachel, Lay Khang, Paige Krueger, Lorrie Kruse, Gavin Lawless, Fue Lee, Justin Leggett, Natasha Nikolai, Shanna Pahl, Emily Pawlik, Kayla Roush, Jacob Stankowski, Lily Thao, Noah Weinke, Ava Wojcik, Tyler Wubker, Sierra Zeller

White Lake, Wis.: Tristan Fredrick

Wild Rose, Wis.: Kaylee Lockhart

Willard, Wis.: Anna Aichele

Winneconne, Wis.: Rachel Janikowski

Wisconsin Rapids, Wis.: Abigail Deroche, Richard Karch, Cassandra Kiedrowski, Alicia Livernash

Withee, Wis.: Megan Brecke, Tucker Broeske, Cristina Juzwiak, Marlin Pogodzinski

Wittenberg, Wis.: Megan Gauderman, Stevenson Smith, Andrew Stoinski, Joshua Stoinski, Mary Stoinski

Wonewoc, Wis.: Sierra Johnson

Woodbury, N.J.: Anne Hightower

Woodruff, Wis.: Hannah Ahlborn, Chantal Gabert

