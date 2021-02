Congratulations to the Wausau School District East High School Lumberjacks on the 2020-2021 first-semester honor roll list!

9th Grade

Quinn Barber, John Barthels, Evan Braatz, Alex Brandenburg, Kailyn Brandt, Chase Brantner, Graysen Burger, Carter Chapman, Lily Clifford, Claire Coushman, Isabella DeMeyer, Noah DeMoss, William Dennis, Lara Dodd, Audrey Doering, Lorelei Dziak, Adriana Fisher, Andrew Franken, Gideon Galetka, Marcus Gruszynski, William Iriarte, Isaac Kaczmarowski, Josephine Keller, Alexandra Klemp-North, Gabriel Kluck, Hayden Koschik, Emilee Koskey, Nevayah Lazaroff, Gao Joua Lee, Ollie Liss-’s-Gravemade, Alexandria Lopez, NkaujHmoob Lor, Summer Lor, Geneva Michlig, Elle Nelson, Aubrey Norgord, Ayden Olsen, Turner Olson, Ali Ramthun, Kathryn Rowe, Isaac Rozwadowski, Taea Schiefelbein, Olivia Schjoneman, Breanna Schmudlach, Erika Simmons, Fernando Simon, Henna Smerda, Roger Stroming, Dan’l Sullivan, Adalene VanderKoy, Jadeiliyah Vue, Summer Vue, Pacey Weber, Brandon Whalley, Isabella Wilke, Kailye Winscher, Madisen Wolff, Sylvia Wright, A Xiong



10th Grade

Jacob Anderson, Francesca Angiulli, Eleanor Bennett, Alaina Berres, Lola Berumen, Tristyn Carpenter, Kaosheng Chang, Zachary Chang, Andrew Crispell, Isabella Downey, Aiden Dykstra, Logan Fike, Allison Frangiskakis, Lucy Gilles, Estelle Glaser, Emma Graveen, Jack Halsted, Ian Harsh, Claire Hinker, Ryan Jaeger, Ella Kasper, Kai Kelley, Caroline Kibler, Holley Kline, Isabela Knight, Marshall Landeau, Isaac Lao, Tyger Lee, Hailey Lo, Isabel Lor, Joshua Marting, Madison McKenna, Benjamin Monarski, Joshua Mroczenski, Maggie Nelson, Reese Nowinsky, Brooke Ohde, Kendra Ohde, Ayden Olund, Katherine Perkins, Charlie Place, Samara Rezwan, Reece Rhode, Ariella Roth, Lilian Sann, David Sklow, Tiffany Smail, Meghan Sweeney, Angelikah Tep, Lillian Thao, Hailey Valiska, Grace Vander Sanden, Kaylani Vang, Breleigh Weis, Braeden Wienke, Cailin Will, Margaret Winter, Dominic Wright, Arjay Yang, Lillie Zaitz

11th Grade

Kaia Abuzzahab, StellaRae Ambord, Marri Bootz, Emily Boutain, Liliana Bravo, Cyrus Dehnke, Abbigael Denzine, Sarah Forst, Marah Gibbs, Julia Goetsch, Emily Hahn, Passaporn Harnprakhon, Thomas Harry, Ross Hobson, Brooklynn Hoth, Nora Imhoff, Jonathan Keller, Holden Koschik, Riley Kowalski, Chloe Kremnitzer, Madisyn Krueger, Alayna Kuhnert, Genyan Lao, Morgan Larson, Jude Lawler, Charles Leigh, McKenzie Liddy, Kiki Liss-’s-Gravemade, Alexander Lopez, La Ni Lor, Chloe Maier, Mahriana Merkel, Lily Messman, Nancy Moua, Nathan Murphy, Gabriel Napgezek, Hailey Nordquist, Nicholai Ogstad, Emma Pagel, Spencer Prihoda, Aiden Rasmussen, Shannon Rasmussen, Katherine Rauscher, Cheyenne Schepp, Eva Schmelzer, Aubrey Schmieder, Ariel Schuck, Eleanor Sewall, Gabrielle Sladek, Sarina Thao, Sawyer Trevillian, Lexus Vang, Anthony Wanta, Dawson Weisenberger, Ayla Yang, Kaliyah Yang, Oriana Young, Alek Zavadoski

12th Grade

Elsie Ambord, Timothy Barani, Kassandra Bargender, Nicholas Best, Lakshay Bhandari, Ethan Bjerke, Karina Bliese, Grace Boller, Amaya Boman, Robert Brod, Gianina Chang, Emma Clifford, Anna Collins, Carter Cygan, Alivia Doepke, Ethan Forbes, Liberty Garber, Emmaleth Gardner, Alison Gilles, Isabella Grieser, Audrianna Hackbarth, Graham Hobson, Keenan Jones, Travis Juedes, Alexis Kielman, Sangwoon Kim, Hailey Kluck, Diego Knight, Katherine Kronberger, Hailey Krueger, Lilly Kue, Chelsie Lambrecht, Sharayah Lazaroff, Colton Lemanski, Margaret Lenar, Elizabeth Lind, Taying Lor, Sarah McMahan, Nicholas Mergendahl, Danika Monarski, Samuel Moses, Eleanor Mroczenski, Emma Munson, Maxwell Novak, Jack Ohrmundt, Zakkeyyia Pledge, Breyden Rainville, Abigail Rasmussen, Lia Rasmussen, Lea Ratanawong, Olivia Richetto, Madeline Riehle, James Rumbaugh, Mae Sann, Sophia Schenzel, Sydney Schjoneman, Bryanna Schmidt, Parker Seils, Kaitlin Shannon, Grace Shopinski, Danielle Singkofer, Morgan Stapleton, Abigail Thompson, Alexander Williams

