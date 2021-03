Newman Catholic Middle School

Thirty-seven students achieved a perfect 4.0 grade point average for the second grading quarter and have been placed on the High Honor Roll.

Grade 8 : Evie M. Bates, Olivia R. Fox, Evan R. Groene, Elijah B. Hackett, Reagan M. Herdrich, Chuexeng M. Lo, Fiona K. MacCarthy, Melayna S. Severson, Lily G. Shields, Travis J. Sondelski, Annika G. Svennes, Nicholas L. Townsend, Lillian M. Wittwer

Grade 7 : Davis J. Damrow, Alexander J. DeByle, Paloma P. Duffy, Anna M. France, Alexis M. Gliniecki, Brecklyn M. Lindner, Molly K. Merrill, Addison J. Puent, Damien R. Puent, Griffin D. Puent, Mallory A. Rozwadowski, Adalyn Schmitt, Camille M. Sobolewski, Salome K. Ujarmeli

Grade 6 : Korbin J. D’Acquisto, Alaina Damrow, Evelyn M. Herdrich, Madison G. Keene, Katherine E. Kerns, Caden J. Kloos, Grace E. Nevienski, Buckley R. Proctor-Rowland, Aubrey E. Puent, Victor Sikora

Fifty-one students have achieved the Honor Roll with a grade point average of 3.40 or higher.

Grade 8 : Tyler L. Ackermann, Madison M. Beck, Eva S. Espinoza-Almazar, Luciana G. Ferrario, Jaydan Garrett, Brock D. Gasper, Addison F. Kluck, Nolyn J. Lindner, Noah J. Martin, Kenna-Cate McFadden, Rowan McFadden, Olivier M. Meney, Anthony Moua, Lola J. Nelson, Owen W. Reeves, Carson J. Rice,

Harrison G. Stanton, Gregory J. Zabrowski

Grade 7 : Lillian J. Bodenheimer, Lucas A. Erdman, Thomas P. Glennon, Cooper J. Guld, Annalise J. Kressel,

Ian T. Krivoshein, Aarydyn P. Mesenberg, Quincy L. Pfender, Lucas B. Pfiffner, Everett J. Puent, Jasmine A. Rossi, Brianna L. Schulz, Lauren N. Thiel

Grade 6 : David F. Blank-Espinoza, Anna L. Carlson, Bennett F. Christophersen, Michael G. Fox, Alexa L. Galang, William M. Kerns, Jack T. Lambrecht, Emma K. Larrain, Brooklyn T. Lauscher, Alyssa J. Leon, Erin H. Leon, Elizabeth R. MacCarthy, Samuel T. Meyer, Melody Moua, Emery M. Olson-Kristek, Josiah Pha, Miley N. Reish, Alexis C. Rice, Nevaeh Y. Robinson, Rydan J. Sondelski

Newman Catholic High School

Forty-nine students achieved a grade point average of 3.75-4.0 for the first semester and received Highest Honors.

Seniors : Nicholas R. Brenner, Ruby E. Haupt, Alyssa R. Kelnhofer, Elizabeth M. Kroening, Tegan E. Peters, Elise M. Raschke, Stevie R. Samuels, Brennan P. Shaughnessy, Grace M. Sukanen, Gavin R. Wulf

Juniors : Faith V. Fehrman, Lucille K. Hahn, Johanna C. Hougum, Kaitlin M. Kalafice, Rebecca M. Larrain, Kaden G. Leischer, Ashley M. Lo, Zongcha C. Lo, Grace L. Martin, Nevaeh Nelson, Madelyn G. Seidl, Lillian N. Zeimetz

Sophomores : Thomas J. Bates, Natalie M. Brenner, Grace E. Carlson, Maria S. Christophersen, Gabriella G. Hackett, Conner M. Krach, Norah A. Polkinghorne, Mason J. Prey, Paige H. Reeves, Isaac B. Seidel, Karianna R. Severson, Ava G. Sobolewski, Ada M. Stenstrom, Natalie J. Townsend, Margaret G. Wulf

Freshman : Paige E. Guld, Claire A. Haupt, Ashley J. Jankowski, Adam J. Krasowski, Michael F. Lella, Taylor C. Lemanski, Benjamin X. Moua, Cali K. Rabbitt, Hanna R. Seidl, Adam Sikora, Ava B. Sukanen, Hailey K. Tlusty

Twenty-seven students achieved a grade point average of 3.50-3.74 for the first semester and received High Honors.

Seniors: Dylan G. Ackermann, Charles H. McCarty, Quinn J. Reeves, Taylor J. Repinski

Juniors: Samuel J. Beck, Anna K. Brown, Elizabeth Marie V. Clancy, Alexa R. Huff, Laj Ntxiag A. Lor, Hannah Nikolai, Jacob B. Pfiffner, Charlie M. Shields

Sophomores: Sidney A. Galang, Wyatt R. Gasper, Matthew M. Hamilton, Destiny N. Lo, Jackson C. Pfender, Jackson K. Varline

Freshmen: Rylan J. Barry, Daniel J. Beck, Maria R. Cicha, Kaylee M. List, Alexis R. Repinski, Matthew S. Sells, Aidan M. Shaughnessy, Aiden P. Spychalla, Evan W. Zubke

Twelve students achieved a grade point average of 3.25-3.49 for the first semester and received Honors.

Seniors: Anna K. Cicha, Sophia E. Gasper, Annabella R. Hoffer, Angela R. Rougeot-Donath

Juniors: Lucia-Belen Duffy, Jack B. Hoelter

Sophomores: Callan I. Groth, Zongvikeng Lee, Nicholas T. Thao

Freshmen: Antony G. Hoffer, Molly K. Lang, Victoria E. Rossi

