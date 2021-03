WAUSAU – Newman Catholic Middle School has announced 36 students achieved a perfect 4.0 grade point average for the third grading quarter and have been placed on the High Honor Roll.

Grade 8 : Evie M. Bates, Madison M. Beck, Olivia R. Fox, Reagan M. Herdrich, Chuexeng M. Lo, Maria J. Obando, Melayna S. Severson, Lily G. Shields, Travis J. Sondelski, Annika G. Svennes, Nicholas L. Townsend, Lillian M. Wittwer, Gregory J. Zabrowski

Grade 7 : Davis J. Damrow, Thomas P. Glennon, Alexis M. Gliniecki, Brecklyn M. Lindner, Molly K. Merrill, Aarydyn P. Mesenberg, Addison J. Puent, Damien R. Puent, Everett J. Puent, Griffin D. Puent, Mallory A. Rozwadowski, Camille M. Sobolewski

Grade 6 : Maria C. Castillo Obando, Alaina Damrow, Evelyn M. Herdrich, Madison G. Keene, Katherine E. Kerns, Caden J. Kloos, Erin H. Leon, Elizabeth R. MacCarthy, Grace E. Nevienski, Aubrey E. Puent, Victor Sikora

Additionally, 51 students have achieved the Honor Roll with a grade point average of 3.40 or higher.

Grade 8 : Tyler L. Ackermann, Kaitlyn M. Barich, Iris Z. Chagala, Eva S. Espinoza-Almazar, Luciana G. Ferrario, Evan R. Groene, Elijah B. Hackett, Addison F. Kluck, Nolyn J. Lindner, Fiona K. MacCarthy, Noah J. Martin, Kenna-Cate McFadden, Rowan McFadden, Olivier M. Meney, Anthony Moua, Lola J. Nelson, Owen W. Reeves, Carson J. Rice, Luis Sandoval Velazquez, Harrison G. Stanton, Naomi S. Stenstrom

Grade 7 : Lillian J. Bodenheimer, Alexander J. DeByle, Paloma P. Duffy, Lucas A. Erdman, Anna M. France, Cooper J. Guld, Quincy L. Pfender, Lucas B. Pfiffner, Jasmine A. Rossi, Adalyn Schmitt, Lauren N. Thiel, Salome K. Ujarmeli

Grade 6 : David F. Blank-Espinoza, Anna L. Carlson, Bennett F. Christophersen, Korbin J. D’Acquisto, Michael G. Fox, Alexa L. Galang, Abigail E. Hynes, William M. Kerns, Jack T. Lambrecht, Emma K. Larrain, Brooklyn T. Lauscher, Alyssa J. Leon, Samuel T. Meyer, Melody Moua, Emery M. Olson-Kristek, Miley N. Reish, Alexis C. Rice, Rydan J. Sondelski

