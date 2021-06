WAUSAU – John Muir Middle School has announced its 2020-2021 second semester honor roll list. Highest Honors designations are awarded for grade point averages of 3.75 through 4.0. High Honors designations are awarded for grade point averages of 3.50 through 3.74. Honors designations are awarded for grade point averages of 3.25 through 3.49.

Sixth Grade Highest Honors

Eli Akey, Caleigh Bahr, Payton Ball, Annaka Beyer, India Bina, Breck Blaubach, Carlee Bloom, Owen Blum, Ella Bohlin, Phoebe Juliana Bongco, Garrett Bracewell, Isabelle Brown, Elliott Budny, Alec Burger, Ava Byers, Olivia Colwell, Anika Creisher, Grant Culver, Tornpavee Deegudtum, Teagan Deffner, Jamie Dellvon, Mitchell Doering, Enzo Duwe, Charlie Ehlert, Ella Fabry, Madelyn Flees, Bradley Ford, Alayna Fuller, Samantha Gaffney, Carmen Ghidorzi, Jenna Graveen, Alexander Hanson, Jerzy Haubert, Alber Hayek, Ethan Her, Kongsha Her, Lauren Her, FwvXyeej Herr, Nora Hintz, Odelia Holdhusen, Paige Ives, Emily Jahns, Christopher Jensen, Colin Keele, Mercedes Kelly, Chase Kettner, Braylon Kleinschmidt, Noah Kresin, Caroline Kurth, Claire Laduron, Gia Lange, Gaosailia Lor, Hayden Lor, Kaito Lor, PaNhia Lor, Conner Mattice, Alice McCorison, McKenna McNeil, Blake Mell, Alison Moran, Aylee Moua, Umika Moua, Caroline Pease, Abigail Peek, Niracha Prasoeuthsy, Asa Richardt, Finley Richardt, Jackson Riley, Brantley Schmitt, Mylee Schuett, Sophie Seubert, Isla Siewert, Adria Smith, Karmyn Sorenson, Crystal Suchon, Ty Teske, Aiden Thao, DouaChee Thao, Hannah Thao, James Thao, Jennifer Thao, Melina Thao, Richard Thao, Sonia Thoune, Alana vang, Chloe Vang, Allie Westfall, Hailey Wetzel, Gavin Wilde, Gwendaline Witscheber, Michael Worzalla, Kara Xiong, YuePheng Xiong, Ahnalia Yang, Jonathan Zayas Morales, and Dane Zenner

Sixth Grade High Honors

Blake Bever, Jackson Blake, Miles Bohm, Hunter Bradshaw, Emma Brandt, Madix Brooks, Bella Duginski, Kenna Fischer, Blake Fleming, Jessica Fortenberry, Kyndra Gilles, Cheveyo Goslin, Lili Gulsvig, Arianeth Gutierrez, Javani Hall, Jacob Hebbe, Alivia Heise, Addyson Henrich, Hao Huynh, Emily Kaehne, Laionna Keaton, Aliyah Key, Emma Kleiber, Keegan Kruzan, Kylie Kurth, Natalia Lobo, Pajhuab Lor, Gideon Mathias, Sydney Mathwich, Sophia Ngo, Sofia Quiroz, Rohen Robbins, Brooke Russell, Benjamin Schuette, Nakesha Smith, Bailey Spross, Frankie Stefl, Aydin Thao, Decree Thao, Chase Will, Will Woller, Tannessa Wulk, Rainie Xiong, and Madison Yang

Sixth Grade Honors

Hope Abbiehl, Braxton Anderson, Braylon Bell, Ava Katarina Bizjak, Ajenaime Buggs, Jayden Cheyka, Sadie Fictum, Marisol Flores-Jensen, Olive Frank-Wagoner, Alyssa Gonzalez, Jack Grove, Erika Hack, Leo Harbes, Pensri Her, Roan Holm, Charlee Houston, Ian Jackson, Cale Klish, Addyson Koch, Isabelle Krahn, Ryleigh Kratwell-Schulze, Ellie Lee, Charles Long, Dae Chia Lor, Dylan Loy, Maria Maya Roman, Trinadi Mitchell, Madden Moua, Zachary Moua, Benjamin Muschinske, Aidyn Nemec-Dums, Jackson Nordin, Owen Pergolski, Emma Race, Leah Reorowicz, MacGuire Richardt, Adam Saeteurn, Braelyn Scholfield, Citlai Segura, Sienna Slack, Genesis Steidl, Callie Teeters, Reese Thompson, Claire Torrens, Marcus Turner, Eddison Xiong, Edison Xiong, Emma Xiong, Logan Xiong, Adalynn Yang, Ariya Yang, Chalunie Yang, Chiashe Yang, and Fu Yang

Seventh Grade Highest Honors

Isabelle Berens, Raegan Brueggeman, Aryana Bushman, Kaitly Butler, Brianda Chavez Pintor, Lydia Clohessy, Kya Cooper, Jenna Damp, Taylor Defffner, Gracin Dittmar, Josie Draeger, Kade Dunham, Mykenzy Edwards, Joshua Finamore, Addison Fochs, Lillian Godleske, Zachery Gruhn, Nathaniel Hahn, Maggie Hintz, Emma Huggenvik, Allison Jagodzinski, Rebecca Jensen, Parker Jerabek, Emily Kallio, Violet Kelly, Madeline Kelter, Avery Kessen, Braelyn Kubica, Lillian Laden, Hailey Lor, Emily Lucht, Aela Lutterman, Navianna Miesbauer, Parker Monday, Yuri Moua, Madeline Mudler, Kayley Nelsen, Christiana Nordstrom, Jaodyn Oelke, Ashley Ott, Reece Pagel, Mya RIce, Olivia Rosentreter, Elizabeth Sanchez, Madelyn Schneider, Kennedy Scribner, Daycen Shebuski, Marley Smith, Mallory Smogoleski, Jocelyn Stanchik, Riley Stanchik, Margaret Strohbeen, Theodore Tieman, Elle Tipple, Kyanu Vang, Alexander Voigt, Delaney Voigt, Madelynn Weller, Christian Wenzelow, Morgan Wisniewski, Jocelyn Wolosek, Aviya Yang, and See Yang

Seventh Grade High Honors

Gideon Adams, Thalia Bickford, Aubrielle Braathen, Rudra Chaudhary, Claire Chellevold, Olivia Dennis, Peyton Fuller, Sidney Goebel, Samuel Hane, Milana Hanson, Maci Heise, Carina Her, Zoe Hoff, Brendan Jackson, Erika Krug, Curtis Masterson, Madison Matuszewski, Evelyn Sells, Amanda Straub, Andrew Thao, Madelyn Thao, James Tieman, Timothy Tress, Shina Vang, Evelyn Weinke, Celina Wolfe, and Davin Yakey

Seventh Grade Honors

Tesslyn Anderson, Braxtin Borth, Tegan Burk, Jiraiya Cha, Madeline Conklin, Chase Crass, Sheila Danielson, William Deedon, Blaiden Emerson, Erin Fehl, Catalina Flores, Joseph Graveen, Alvin Hang, Marshal Helke, Ian Her, Landen Hoover, Austin Hultman, Grace Kallio, Alayna Keophanomkone, Cora Klish, Jaxson Koppela, Asher Krause, Addison Ksionek, Josiah Lo, Eliana Lobo, Iabong Lor, Nkauj Zuag Lor, Phengkong Lor, Nathaniel Matuszweski, Keitan Mengel, Aviana Modahl, Owen Nikolay, Taylor Punke, Ella Radke, Chloe Schalavin-Romero, Chad Seidler, Landon Sneider, Lily Spencer, Wyatt Spromberg, Emerson Tetzlaff, Noah Theil, Jayden Vang, Gavin Wasmundt, Greta Weiland, Tyler Wendell, Jayleen Xiong, Sulada Xiong, Nathan Yang, and William Zastrow

Eighth Grade Highest Honors

Mia Bailey, Sierrah Baken, Carter Barwick, Bridgette Baumgardt, Abigail Berens, Brahm Bina, Lilia Bizjak, Bryce Blaubach, Gwyneth Boismenue, Layla Boyd, Audrey Burmeister, Joseph Cestkowski, Brooke Cheyka, Amado Collis, Helen Dennis, Camille Doering, Nikolas Federici, Riley Fournier, Peighton Frederick, Michaela Gerum, Byron Gilbertson, Cassandra Goetsch, Jakob Hane, Mao Hang, Rachel Harder, Brooklyn Hart, Sophia Head, Cal Heiden, Addison Heil, Charity Her, Elijah Her, Nkaujci Herr, Gabriella Heuser, Samara Hinz, Maya Hoff, Milo Holdhusen, Cole Hopperdietzel, Grace Huggenvik, Baylen Hulstrom, Eva Jaroski, Travis Jones, Ella Keefe, Nora Keele, Kolton Kershaw, Carley Kessen, Reece Kettner, Abby Kohn, Caitlin Krantz, Jasper Krueger, Sophia Kurth, Jacqueline Laden, Patti Laduron, Gracelyn Leder, GaoSong Lee, Taylor Liebelt, Masaki Lor, Ntsaiab Lor, Katelyn Loveland, Evan Lozon, Elexa Marciniak, Brooklyn Marthaler, Charle Martin, Micah Mathias, Bennett Matteson, Emma Matushak, William McCorison, Allison McDonald, Kendall McKee, Kylee McNair, Harper Mead, Christopher Medvecz, Aleaha Miller, Lindsay Monnot, Molly Muschinske, Jayde Nelson, Asher Nikolay, Macyn Olson, Lois Patton, Maren Peek, Paige Petroski, Jose Quiroz-Medina, Bradyn Raeder, Ava Schilling, Ryder Schindler, Ella Schmelling, Claire Schuette, Samuel Schumacher, Celia Sinz, Sadie Steinbach, Adam Thao, Hope Thao, Connor Towle, Mason Vachowiak, Mia Vandenberg, Ethan Vang, Kyson Vang, Natalie Vang, Emilio Velasquez, Cloey Vilter, Maria Voigt, Faye Wang, Ella Wendling, Ian Whaples, Madison Wild, Isabella Wiltzius, Dylan Wintemute, Savannah Wisniewski, Kaitlin Worzalla, Gina Xiong, Kenji Y Xiong, Jody Yang, Keng Kue Yang, Rycene Yang, and Serena Yang

Eighth Grade High Honors

Caitlin Aschbrenner, Ayla Christensen, McKenna Gale, Deondre Gillespie, Ava Hamann, Taylor Hollander, Adrianna Kratwell, Kenzie Kuehn, Griffin Lange, Ron Lee, Evelyn Lo, Madison Parsley, Hannah Pfeifer-Lawonn, Brady Phelps, Kayleen Prahl, Grant Russell, Jacob Sasman, Drew Schwabe, Samyris Thao, Nolan Towle, Nolan Travis, Jaylah Vang, Ryan Volkers, Iris Waldvogel, Riki Xiong, Pahouahlee Yang, and Andrew Zeinert

Eighth Grade Honors

Mykell Alvarez, Ashtyn Beyer, Caden Bohlin, Sophia Bohlin, Ryan Burger, Kylie Burk, Claire Calmes, Elli Cooper, Seamus Cruz-Uribe, Emily Drake, Emma Gibbs, Allison Hall, Russell Harder, Cole Henrichs, Kiana Her, Kaylie Koch, Jack Kostroski, Pajnra Lor, YhengHoua Lor, Ryan McCallum, Elsie McMahon, Aiden Moe, Nolan Mudler, Jack Peterson, Ava Rode, Luz Rodriguez-Ortega, Dawson Schade, Ethan Sillars, Allison Thao, Alyna Thao, Charlotte Thao, Keilani Thao, Tommy Thao, Caroline Towle, Alexis Trevino, Mikhi Turner, Gabriel VanAllen, Ava Vang, Kaye Wang, Hannah Xiong, Hayden Xiong, Kiana Xiong, Winston Xiong, and Ethan Yang

