WAUSAU – Northcentral Technical College has announced its President’s List for outstanding academic achievement for the summer 2021 term. The following students enrolled in a post-secondary program, earned a 3.75 grade point average or above and successfully completed a minimum of six credits during the summer term.

Antigo: Marissa Rustick, Melissa Wilhelm

Appleton: Laquina Foreman

Athens: Megan Frahm

Atlanta, Ga.: Addie Anderson

Birnamwood: Jacquelynn Bell, Magen Malueg

Brantwood: Ryan Williams

Cameron: Jonathan Senne

Cary, N.C.: Matthew Carss

Chilton: Ciara Voelker

Christiansburg, Va.: Cory Snider

Conover: Ethan Sites-Parker

Curtiss: Jozie Loucks

Custer: Rheanne Kurszewski

Deerbrook: Denise Burkhart

Edgar: Kassidy Myszka

Fenwood: Megan Newby

Fountain City: Michael Breza

Grove City, Pa.: Jessie Beatty, Morgan Beatty

Hatley: Tony Gamboa, Morgan Jozwiak, Austin Kluck

Hubbardston, Mass.: Katherine Goheens

Irma: Kayli Petrowski

Kronenwetter: Brittney Bird, Teresa Tesch

Lewiston, Idaho: Cassandra Kiedrowski

Little Chute: Celine Konetzke

Loyal: Mckenzie Jacobson

Marshfield: Skyla Tasch

Medford: Erik Bottlemy, Erin Elsner, Rachel Ogle, Mary Phillips, Michelle Tomandl

Menominee, Mich.: Taylor Drust

Merrill: Stacey Adamski, Jennifer Berreth, Mackenah Krause, Abbigail Krueger, Brandon Stolz, Sabrina Weiler

Mosinee: Taylor Elliott, Lisa Kleman, Breanna Nechuta, Kelly OConnor, Ashley Tull, Maren Worzella

Nekoosa: Christopher Knuth

Oshkosh: Lacy Russell

Phillips: Rebekah Patrick, Carrie Shipley

Plover: Kevin King, Rhyan Nemzoff

Port Edwards: Khrysten Flugaur

Rib Lake: Makenna Annala, Jaylen Leonhard

Rice Lake: Douglas Ripplinger

Rosholt: Julianne Brzezinski

Rothschild: Jonathan Carroll

St. Leonard, Md.: Ashley Konicki

San Diego, Calif.: Kelsey Green

Schofield: Noel Gervais, Miranda Golberg, Dylan Green, Hunter Kanzelberger

Shawano: Rachel Koeppen

Sheldon: Stephanie Berning

Stanley: Nicole Samplawski

Stevens Point: Jaclyn Hager, Lydia Kildahl, Justin Zoellner

Tomah: Megan Franklin, Lillian Robertson

Tomahawk: Jamie Kolarik

Unity: Matthew Sockness

Verona: Jordan Jefferson

Vesper: Allison Henke

Wausau: Olivia Aarrestad, Autumn Clark, Samantha Drews, Julia Goyke, Jennifer Hagen, Lillian Haimerl, Tyler Kauffman, Samuel Krahn, Chelsie Lambrecht, Cody Lang, Leng Lee, Molly Lewandowski, Chloe Nylund, Jared Olson, Mitchell Pfeiffer, Rylee Polster, Marisa Radloff, Brittney Radtke, Sara Rosenberg, Alexis Schreiner, Leighanna Watts, Changyeng Xiong, Bee Yang

Weston: Sheridan Gronna, Kaylie Kleiber, Kierra Olson, Bee Vang

White Lake: Magon Holbrook