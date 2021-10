Wausau Pilot & Review

SCHOFIELD – D.C. Everest won four races and used its depth to edge Merrill 88-82 in a Wisconsin Valley Conference girls swim meet Thursday at D.C. Everest High School.

The Evergreens are now 2-1 after handing Merrill (3-1) its first conference loss.

Allayna Heil won the 200-yard freestyle in 2:2.84 and Marisol Swenson took first in the 200 individual medley in 2:20.06 for D.C. Everest.

The Evergreens also won the 200 medley relay in 2:01.26 and the 400 freestyle relay in 3:53.58.

D.C. Everest will swim against Wausau West at John Muir Middle School on Oct. 7.

D.C. Everest 88, Merrill 82

Winners and D.C. Everest finishers

200 medley relay: 1. D.C. Everest (Nevaeh Mathwich, Makenna Zoesch, Paige Malitz, Claire Tesch) 2:01.26; 4. D.C. Everest (Kalee Gilmeister, Reagan Frystak, Michelle Gutierrez-Jakobi, Gwen Daniels) 2:16.40; 5. D.C. Everest (Margaret Yarie, Rachel Hansen, Trinity Rowland, Brooklyn Sazama) 2:24.35.

200 freestyle: 1. Allayna Heil (DC) 2:12.84; 3. Zoesch (DC) 2:18.11; 4. Laura Gilmeister (DC) 2:18.95.

200 individual medley: 1. Marisol Swenson (DC) 2:20.06; 3. Malitz (DC) 2:30.13; 5. Gutierrez-Jakobi (DC) 2:43.85.

50 freestyle: 1. Claire Schultz (MER) 25.99; 2. Liliana Jessen (DC) 26.22; 3. Katie Hall (DC) 26.66; 6. Tesch (DC) 29.12.

100 butterfly: 1. Grace Schultz (MER) 1:00.89; 2. Swenson (DC) 1:01.81; 3. Malitz (DC) 1:04.44; 4. Allayna Heil (DC) 1:10.93.

100 freestyle: 1. C. Schultz (MER) 58.06; 2. Hall (DC) 58.24; 3. Mathwich (DC) 1:00.47; 5. K. Gilmseister (DC) 1:02.06.

500 freestyle: 1. Olivia Pajtash (MER) 5:56.63; 2. L. Gilmseister (DC) 6:17.08; 4. Reagan Frystak (DC) 6:29.69; 6. Brooklyn Sazama (DC) 6:43.90.

200 freestyle relay: 1. Merrill (C. Schultz, Bailee Sommer, Amber Winter, G. Schultz) 1:44.10; 2. D.C. Everest (Swenson, Jessen, Makenna Zoesch, Hall) 1:44.32; 4. D.C. Everest (Daniels, Clara Meliska, Rowland, Margaret Yarie) 2:04.46.

100 backstroke: 1. G. Schultz (MER) 1:05.57; 2. Mathwich (DC) 1:07.99; 3. Jessen (DC) 1:08.16; 5. K. Gilmeister (DC) 1:13.87.

100 breaststroke: 1. Winter (MER) 1:12.85; 2. Zoesch (DC) 1:14.60; 5. Tesch (DC) 1:24.11; 6. Frystak (DC) 1:35.98.

400 freestyle relay: 1. D.C. Everest (Mathwich, Jessen, Hall, Swenson) 3:53.58; 2. D.C. Everest (K. Gilmeister, Gutierrez-Jakobi, Heil, Malitz) 4:08.42; 4. D.C. Everest (L. Gilmeister, Rowland, Sazama, Yarie) 4:29.40.