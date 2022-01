WAUSAU – The Northcentral Technical College Foundation has awarded 264 scholarships totaling more than $218,000 to students who will pursue higher education at NTC during the spring 2022 term, NTC announced today.

The following students were recently awarded scholarships to help them finance their education while pursuing their dreams:

Abbotsford, Wis.: August Larson, Seungmin Chae

Antigo, Wis.: Joshua Capek, Korbin Krueger, Laura Shields, Melissa Wilhelm

Appleton, Wis.: Christina Lee, Elizabeth Cachu-Castro, Mika Spights

Arpin, Wis.: Sara Snortheim

Ashland, Wis.: Jesse Chingo

Athens, Wis.: Marisa Radloff, Natasha Mendoza

Bancroft, Wis.: Cauy Huntington

Barron, Wis.: Brooke Ossmann-Hammann

Birnamwood, Wis.: Richard Olson

Butternut, Wis.: John Lynch

Cameron, Wis.: Jonathan Senne

Carrara, Italy: Arianna Bartoli

Chilton, Wis.: Brianna Nenahlo

Clintonville, Wis.: Makayla Mcglin

Colby, Wis.: Angel Diaz, Taylor Johnson

Conover, Wis.: Ethan Sites-Parker

Curtiss, Wis.: Joselyn Chacon, Marisol Garcia

Deerbrook, Wis.: Rebekka Sekeres

Eau Claire, Wis.: Alicia Belden

Edgar, Wis.: Abigail Bargender, Jaxson Kurtzweil

Fountain City, Wis.: Jessica Semling

Gleason, Wis.: Shannon Staskiewicz, Whitney Marshall

Gresham, Wis.: Jacob Bratz

Hatley, Wis.: RJ Kluck

Junction City, Wis.: Julia Radke

Kennan, Wis.: Jordan Morrow

Kronenwetter, Wis.: Samantha Nelson, Schyler Lazar

Loyal, Wis.: Brody Miller

Madison, Wis.: Jade Herrscher

Manawa, Wis.: Ella Johnson

Marathon, Wis.: Alexander Gosse, Benjamin Kopetzky, Dakota Hall, Noah Streveler

Marshfield, Wis.: Kayla Drews, Tashah Mcdougal

Medford, Wis.: Chloe Ertl, Heather Butcher, Jordaan Clark, Kara Rudolph, Mya Serrano, Taylor Frahm

Menasha, Wis.: Shelby Reid

Mercer, Wis.: Kaylee Cassiani

Merrill, Wis.: Abigail Burgener, Abigail Rasmussen, Allison Becker, Allison Blaubach, Amanda Jensen. Brian Potaczek, Dawson Heckendorf, Eleanor Holzinger, Gracie Brown, Hollie Dewar, Jozelyn Gebert, Justin Leggett, Mercedes Gilson, Nathan Leskela, Rylee Hoeppner, Sarah Schoerner, Savannah Guenther, Tammy Woller

Milwaukee, Wis.: Kathy Ho

Mosinee, Wis.: Adrian Kulp, Ethan Chaney, Grace Grabow, Gytana Vargas, Jonrie Koskey, Krysten Thompson, Pao Vang, Tyler Sternot

Neenah: Kyle Weiland

Nekoosa, Wis.: Kallee Dhein

Ogema, Wis.: Carter Scheithauer

Owen, Wis.: Allison Milbert, Erin Rasmussen

Park Falls, Wis.: Alison Smith, Tristen Mollman

Phillips, Wis.: Clayton Lyons, Justin Polacek, Mckenzi Franz, Raeanna Lyons

Plover, Wis.: Allison Cobian, Jesus Valero, Trevor Wolosek

Prentice, Wis.: Ethan Lundborg

Rhinelander, Wis.: David Kelley

Rib Lake, Wis.: Jacob Aiken

Ringle, Wis.: Adam Mlodik, Dominic Krause, Jonathan Froehlich, Lisa Tosch, Stephanie Fandrey, Whitney Hoffmann

Rosholt, Wis.: Anissa Lyshik, Anna Lorbiecki, Michael Sackmann, Steven DeNovi

Rothchild, Wis.: Heather Krueger, Sabrina Horacek, Tiffany Blake

Rudolph, Wis.: Danyelle Jakubek

Schofield, Wis.: Edda Porzio, Hunter Kanzelberger, Karson Knetter, Morganne Shorey, Rebecca Harrell, Rosa Escamilla, Shane Templin, Shyann Sayawong, Tiara Bonilla

Sialkot Puniab: Muhammad Qasim

Sobieski, Wis.: Lilyann Tomashek

Spencer, Wis.: Meliza Arias Hernandez

Stevens Point, Wis.: Alyssa Lee, Justin Zoellner, Kira Kreft

Stratford, Wis.: Sophia Hoffman

Tigerton, Wis.: Austin Hoffmann Tomah, Wis.: Megan Franklin

Tomahawk, Wis.: Marine Gache

Unity, Wis.: Abigail Severson, Matthew Sockness

Walker, La.: Destnity Smith

Wausau, Wis.: Alyzae Martin, Amanda Babcock, Brandon Vargas, Chaw Xiong, Chelsie Lambrecht, Chloe Nylund, Dara Hynes, David Thao, Devin Buerger, Emily Nylund, Erin Radke, Ethan Young, Haley Young, Jennifer De La Cruz, Jennifer Foschia, John Budny, Kali Dennis, Kayley McColley, Kelsey Baumgardt, Kong Mong Lo, Krystle Drees, Lauren Steidl, Leighanna Watts, Lily Kloos, Lindsey Beyer, Luke Blawat, Maddie Hessey, Maika Lee, Maleah Isham-Her, Megan Timm, Michael Becker, Minfang Utterback, Naomi Angelo, Nathan Olsen, Pedro Sanchez, Raheem Heidelburg, Rayanne Teige, Raymond Jensen, Samuel Krahn, Sara Rosenberg, Sarah Block, Shanell Budleski, Susan Lor, Tong Moua, Tou Chang, Traeton Isham-Her, Trisha Backhaus

Wautoma, Wis.: Jodi Illetschko

Westboro, Wis.: Andrea Graumann

Weston, Wis.: Jordan Simm, Sarah Yang

Wisconsin Rapids, Wis.: Brooke Doescher, Crystal Brown

Withee, Wis.: Cassandra Nicks, Desirae Weissmiller, Joshua Macdonald, Marlin Pogodzinski

Wittenberg, Wis.: Liliana Doak

Wonewoc, Wis.: Sierra Johnson