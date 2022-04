WAUSAU – Newman Catholic Middle School announced recently 33 students achieved a perfect 4.00 grade point average for the third grading quarter and have been placed on the high honor roll.

Grade 8 : Lillian J. Bodenheimer, Alexander J. DeByle, Anna M. France, Thomas P. Glennon, Alexis M. Gliniecki, Claire Holland, Brecklyn M. Lindner, Molly K. Merrill, Aarydyn P. Mesenberg, Quincy L. Pfender, Addison J. Puent, Damien R. Puent, Everett J. Puent, Griffin D. Puent, Camille M. Sobolewski

Grade 7 : Bennett F. Christophersen, Evelyn M. Herdrich, Madison G. Keene, Katherine E. Kerns, William M. Kerns, Jack T. Lambrecht, Erin H. Leon, Grace E. Nevienski, Aubrey E. Puent, Victor Sikora

Grade 6 : Owen M. Edwards, Addison M. France, Eleanor Hodek, Madelyn K. Jankowski, Enya L. MacCarthy, Melinda P. Murphy, Brooke M. Thiel, Carson J. Thurs

Additionally, 37 students achieved the honor roll with a grade point average of 3.40 or higher.

Grade 8 : Gavin Boyle, Vladyslav G. Cherf, Lucas A. Erdman, Cooper J. Guld, Lucas B. Pfiffner, Quinn S. Rice, Jasmine A. Rossi, Mallory A. Rozwadowski, Adalyn A. Schmitt, Brianna L. Schulz, Lauren N. Thiel, Salome K. Ujarmeli

Grade 7 : Anna L. Carlson, Korbin J. D’Acquisto, Gwendalyn Fischer, Michael G. Fox, Brooklyn T. Lauscher, Alyssa J. Leon, Samuel T. Meyer, Miley N. Reish, Alexis C. Rice