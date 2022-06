WAUSAU – Newman Catholic Schools recently announced Newman Catholic High School’s semester honor roll, as well as Newman Catholic Middle School’s fourth quarter honor roll.

Newman Catholic High School

Highest Honors

12th grade: Anna K. Brown, Elizabeth Marie V. Clancy, Faith V. Fehrman, Johanna C. Hougum, Kaitlin M. Kalafice, Rebecca M. Larrain, Ashley M. Lo, Zongcha C. Lo, Grace L. Martin, Nevaeh Nelson, Jacob B. Pfiffner, Madelyn G. Seidl, Lillian N. Zeimetz

11th grade: Thomas J. Bates, Natalie M. Brenner, Grace E. Carlson, Maria S. Christophersen, Sidney A. Galang, Wyatt R. Gasper, Elijah T. Gustafson, Gabriella G. Hackett, Matthew M. Hamilton, Conner M. Krach, Norah A. Polkinghorne, Mason J. Prey, Paige H. Reeves, Isaac B. Seidel, Karianna R. Severson, Ava G. Sobolewski, Ada M. Stenstrom, Natalie J. Townsend, Jackson K. Varline, Margaret G. Wulf, Danisa L. Zenk

10th grade: Ashley J. Jankowski, Adam J. Krasowski, Benjamin X. Moua, Hanna R. Seidl, Ava B. Sukanen, Hailey K. Tlusty

9th grade: Kaitlyn M. Barich, Evie M. Bates, Sarah L. Cicha, Eva S. Espinoza-Almazar, Olivia R. Fox, Evan R. Groene, Reagan M. Herdrich, Chuexeng M. Lo, Fiona K. MacCarthy, Anthony Moua, Melayna S. Severson, Lily G. Shields, Annika G. Svennes

High Honors

12th grade: Lucille K. Hahn, Charlie M. Shields, Samuel M. Zeimetz

11th grade: Callan I. Groth, Destiny N. Lo, Jackson Pfender, Yod Vang

10th grade: Daniel J. Beck, Maria R. Cicha, Paige Guld

9th grade: Tyler L. Ackermann, Madison M. Beck, Noah C. Kucharski, Noah J. Martin, Iris J. Sandoval Cruz, Naomi S. Stenstrom, Nicholas L. Townsend, Gregory J. Zabrowski

Honors

12th grade: Samuel J. Beck, Peyton W. Heinz, Jack B. Hoelter

11th grade: Michael J. Dembowski, Zongvikeng Lee, Nicholas T. Thao

10th grade: Michael F. Lella, Matthew S. Sells, Evan W. Zubke

9th grade: Luciana G. Gerrario, Brock D. Gasper, Andrew D. Kaiser, Nolyn J. Lindner, Owen W. Reeves, Carson J. Rice

Newman Catholic Middle School fourth quarter honor roll

Thirty-four students achieved a perfect 4.00 grade point average for the fourth grading quarter and have been placed on the High Honor Roll.

Grade 8: Lillian J. Bodenheimer, Anna M. France, Thomas P. Glennon, Alexis M. Gliniecki, Cooper Guld, Claire Holland, Brecklyn M. Lindner, Molly K. Merrill, Aarydyn P. Mesenberg, Quincy L. Pfender, Lucas Pfiffner, Addison J. Puent, Damien R. Puent, Everett J. Puent, Griffin D. Puent, Mallory Rozwadowski, Adalyn Schmitt, Camille M. Sobolewski, Lauren Thiel, Salome Ujarmeli

Grade 7: Evelyn M. Herdrich, Madison G. Keene, Katherine E. Kerns, Erin H. Leon, Grace E. Nevienski, Aubrey E. Puent, Victor Sikora

Grade 6: Addison M. France, Eleanor Hodek, Enya L. MacCarthy, Melinda P. Murphy, Brooke M. Thiel, Carson J. Thurs

Additionally, 34 students have achieved the Honor Roll with a grade point average of 3.40 or higher.

Grade 8: Gavin Boyle, Vladyslav G. Cherf, Alexander J. DeByle, Lucas A. Erdman, Rowynn Groth, Hannah J. Kroeger, Quinn S. Rice, Brianna L. Schulz, Fong Thao

Grade 7: Bennett Christophersen, Korbin J. D’Acquisto, Michael G. Fox, William M. Kerns, Jack T. Lambrecht, Alyssa J. Leon, Alexis C. Rice

Grade 6: Isabel Beaumont, Carolina R. Bergo, Claire E. Bodenheimer, Jeremiah C. Burgoyne, Stevie G. Chicka, Nicholas J. Czerwonka, Owen M. Edwards, Skylar Fuchs, Liam B. Gliniecki, Olivia G. Jacobson, Madelyn K. Jankowski, Graesyn S. Lindner, Tshwj Xeeb A. Lor, Nicolas C. Meney, Ethan Moua, Erykah J. Robinson, Briana Sandoval Velazquez, William L. Stenstrom