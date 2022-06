WAUSAU – The Wausau School District recently announced the National Honor Society inductees at Wausau West and Wausau East high schools. The Wausau West students are:

Ayden Abyzzahab, Jackson Albee, Norah Anderson, Quinlan Babiarz, Lauren Bahlow, Sophia Bell, Charlotte Bell, Olivia Berens, Xander Blum, Micah Boismenue, Brody Brimacombe, Brookelyn Burns, Claire Danniger, Julia DeByle, Rachel Del, Audrey Doering, Jaden Durr, Avery Edwards, Lauren Edwards, Nicole Fuchs, Garrett Gauger, Eleanor Gnatz, Isabelle Gullickson, Maddie Hahn, Jacob Hahn, Alivia Heiden, Colton Heil, Alina Her, Leila Heuser, Luke Kedrowski, Lexi Kloth, Kelly Kray, Allison Kurth, Ella Lambrecht, Katelyn Lor, Axel Mahler, Ingrid Mahler, Bennett Markevitch, Natalie Moran, Sydney Morrin, Liza Mueller, Victoria Myers, Grace Neilitz, Miranda Nelson, Lillian Nordin, Riley Olbrantz, Diya Patel, Nate Pease, Mya Pederson, Abigail Peters, Madilyn Phelps, Reya Pitzo, Jessica Prudhomme, Lauren Pyvich, Zoe Reinardy, Drew Riley, Emmanuel Rodriguez-Ortega, Logan Sackman, Mollie Salzman, Brooke Schaefer, Maggie Schmidt, Rose Selle, Emmy Skogstad, Karlie Sorenson, Alyssa Straub, Zoe Swanson, Crystal Thao, Christopher Thao, Gianna Travis, Ayla Trollop, Chloe Vandenberg, Kayla Vang, Courtney Volkers, Breton Wayde, Andrew Whaples, Isabelle Whited, Sam Wilfley, Kristin Will, and Kaylynn Wurz

The Wausau East High School students are:

Francesca Angiulli, Eleanor Bennett, Alexzander Benson, Alaina Berres, Lola Berumen, Kaosheng Chang, Andrew Crispell, Isabella Downey, Logan Fike, Allison Frangiskakis, Lucy Gilles, Estelle Glaser, Emma Graveen, Ian Harsh, Henry Held, Claire Hinker, Ella Kasper, Caroline Kibler, La Ni Lor, Jacob Lynch, Arianna Malbone, Joshua Marting, Madison McKenna, Benjamin Monarski, Joshua Mroczenski, Maggie Nelson, Reese Nowinsky, Brooke Ohde, Kendra Ohde, Katherine Perkins, Charlie Place, Spencer Prihoda, Samara Rezwan, Reece Rhode, Ariella Roth, David Sklow, Savannah Spees, Hailey Valiska, Evian Vongphakdy, Breleigh Weis, Calin Will, Margaret Winter, Arjay Yang, Lillie Zaitz

Source: Wausau School District