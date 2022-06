WAUSAU – John Muir Middle School recently announced its 2021-2022 second semester honor roll list. Highest honors designations were awarded for grade point averages of 3.75 through 4.0. High honors designations were awarded for grade point averages of 3.50 through 3.74. Honors designations were awarded for grade point averages of 3.25 through 3.49.

* Indicates students earned a 4.0 GPA

Sixth grade highest honors

*Elijah Anderson, Victoria Anderson, *Kylie Anklam, McKenna Baumann, *Paige Belongia, Olivia Benes, *Amelia Betts, *Anna Boesel, Aiden Breuckman, *Brinley Calonder, *Miles Carlson, *Sylvee Carlson, *Ashley Casares, *Delilah Conklin, Sophia Cotey, *Mathilda Cruz Uribe, Jli Deegudtum, *Lucas Dzurick, Jackson Eckardt, *Jacob Emon, *Brooklyn Freiberg, *Vienna Friedenfels, Meta Gilbertson, *Riley Glavin, Jack Grefe, Paige Grubb, Ivan Gzibovskis, Ashlynn Haderlein, Ashley Hang, *Julia Hauan, *Matthew Heilmann, *Marcus Heise, *Annika Hill, *Jaxon Holleran, Olivia Holley, *Kate Hostetler, *Alison Iaffaldano, *Ayla Janssen, Kaden Jeske, *Cullen Johnson, *Madisen Johnson, *Cole Kennedy, Aaleeh Le, *Elijah Linzmeyer, Kaleb Lor, *Lennon MacEachern, *Marcella Mader, Mia Martin, *Nora Mathias, Brayden Melander, *Gavin Melcher, *Avionna Miller, *Chloe Munguia, *Taylor Murkowski, *Ava Ngo, *Meredith Nordstrom, *Herman Oonk, *Evelyn Ott, Kohin Pasholk, *Avery Patton, *James Peck, *MaKenna Popelka, Ryker Pries, *Amellia Saltzman, Charles Scharer, *Emily Schneider, *Ruby Scholke, *Emma Schumacher, *Abigail Schwabe, Brady Schwabe, *Alanna Sengkhammee, *Lillian Severson, *Cheyenne Sinclair, *Lillian Smoot, Colton Sneider, Arianna Stevenson, *Gavin Svacina, *Nathan Thao, *Michael Tuttle, Tabraea Van Handel, *Liam Vang, *Thazeng Vang, *Zoe Verstegen, *Ruby Voigt, Aedin Wadlund, *Timothy Wittwer, *King Xiong, *Koosles Xyooj, *Amy Yang, *Britney Yang, *Lydia Yang, Yeng Kong Yang

Sixth grade high honors

Leonardo Anderson, Evelyn Annamitta, Briza Chavez Pintor, Kira Cox, Alexander Dallman, Eli Day, Georgia Dittmar, Ava Downing, Jackson Genrich, Kaohoya Her, Brayley Howard, Aaron Hsu, Cade Jensen, Dominick Kietzmann, Gage Knospe, Marcus Koenigs, Lilith Kroening, Eli Lawson, Malayah Limon, Dawson McNair, Patrick Neubauer, Alexa Neumann, Sophie Newman, Teerasarn Panya, Isabelle Radant, Haylie Ramirez, Luke Saari, Eli Schuett, Zoey Seifert, Wadlena Selle, Kendal Sherfinski, Bridgett Steele, Elijah Thao, Kent Verstegen, Austin Voigt, Gianna Voigt, Emma Welch, Sofia Wildman, Connor Wittry, Mason Wojciechowski, Holly Wolff, Aiden Xiong, AnnMarie Xiong, Lily Yang

Sixth grade honors

Jayden Anderson, Elizabeth Baumgardt, Orrin Binkley, Reggie Blake, Yuepheng Chang, Owen Crotteau, Brooklyn Dolphin, Emma Downing, Zachary Ehlert, Addyson Elam, Kyle Esslinger, Gianna Galang, Cadence Gardipee, Kailee Gardipee, Parker Helke, Brent Jennejohn, Easton Jones, Charlie Kleinschmidt, Emmalee Koy, Kyler Kruzan, Joshua Kue, Alex LaVake, Chu Lee, Kingston Lee, Mason Mielke, Malachi Mitchell, Wilhelm Raduechel, Emma Schmelling, Nathan Schroeder, Axel Shepler, Emma Slack, Emma Swenson, Gao Lai Thao, Nkaujntxhee Thao, Katelyn Tinkey, Emmett Towle, Stella Turner, Emily Vang, Gao Lia Vang, Anna Weaver, Grayson Welsh, Amelia Wendorf, Juliet Wolosek, Elias Xiong, Nicholai Xiong, Txuj Ci Xiong, Emeryllis Yang, Jasimee Yang, Ponyo Yang

Seventh grade highest honors

Eli Akey, Conner Anklam, India Bina, *Breck Blaubach, *Carlee Bloom, *Ella Bohlin, Miles Bohm, *Nesya Bojang-Edwards, *Emma Brandt, *Elliott Budny, *Ava Byers, Fenglong Chang, Finn Christensen, *Olivia Colwell, *Anika Creisher, Grant Culver, Keilana Cybula, *Tornpavee Deegudtum, *Teagan Deffner, *Jamie Dellvon, Charlie Ehlert, Ella Fabry, *Madelyn Flees, Bradley Ford, *Zeta Foris, *Samantha Gaffney, *Carmen Ghidorzi, *Alber Hayek, Alivia Heise, *Addyson Henrich, *Lauren Her, *FwvXyeej Herr, *Nora Hintz, *Odelia Holdhusen, *Roan Holm,*Paige Ives, *Christopher Jensen, *Colin Keele, Mercedes Kelly, Chase Kettner, *Claire Laduron, Gia Lange, *Ellie Lee, *Gaosailia Lor, Gideon Mathias, *Alice McCorison, *Josie McEvoy, *Blake Mell, *Alison Moran, *Sophia Ngo, *Jackson Nordin, *Caroline Pease, *Abigail Peek, *Lane Pernsteiner, *Niracha Prasoeuthsy, Sofia Quiroz, *Asa Richardt, *Jackson Riley, Brooke Russell, *Elizabeth Schneeberger, Jaydalinh Singkham, *Sienna Slack, *Lena Sly, *Adria Smith, *Karmyn Sorenson, Frankie Stefl, *Crystal Suchon, *Ty Teske, *Aiden Thao, *DouaChee Thao, *Sonia Thoune, Claire Torrens, *Shifeng Vang, *Hayden Waldhart, Allie Westfall, *Hailey Wetzel, *Gwendaline Witscheber, Michael Worzalla, *Huechi Yang, Jonathan Zayas Morales, *Dane Zenner

Seventh grade high honors

Hope Abbiehl, Payton Ball, Ava Katarina Bizjak, Maximus Dennison, Mitchell Doering, John Dunning, Alayna Fuller, Alexa Galang, Kyndra Gilles, Jerzy Haubert, Ethan Her, Emma Kleiber, Isabelle Krahn, Noah Kresin, Caroline Kurth, Kylie Kurth, Charles Long, Kaito Lor, Pajhuab Lor, PaNhia Lor, Conner Mattice, Christian Montez, Aylee Moua, Owen Pergolski, Makenzie Petroski, Finley Richardt, Mylee Schuett, Isla Siewert, Bailey Spross, Ethan Strasser, Decree Thao, Reese Thompson, Chloe Vang, Charlie VanNoord, Gavin Wilde, Eddison Xiong, Edison Xiong, Emma Xiong, Rainie Xiong, Laimtxias Xyooj, Ahnalia Yang, Madison Yang, Priyanka Yang, Symon Yang

Seventh grade honors

Sherli Ayala Lobo, Caleigh Bahr, Braylon Bell, Blake Bever, Annaka Beyer, Jackson Blake, Owen Blum, Hector Davila Diaz, Amara De La Paz, Enzo Duwe, Lili Gulsvig, Alexander Hanson, Kongsha Her, Pensri Her, Charlee Houston, Emily Jahns, Braylon Kleinschmidt, Tessa Knezic, Addyson Koch, Clara Koser, Chasity Lor, KongMeng Lor, Michael Luquez, Dylan Marquardt, Maria Maya Roman, Umika Moua, Benjamin Muschinske, Aidyn Nemec Dums, Emma Race, Rohen Robbins, Kionna Rockman, Benjamin Schuette, Alejandro Sequeira, Sophie Seubert, Phoebe Steele, Genesis Steidl, Aydin Thao, James Thao, Melina Thao, Miles Waldvogel, Kingston Winters, Kara Xiong, Logan Xiong, Cassidy Yang, Chalunie Yang, John Yang, Rowson Yang, Suab Nag Yang

Eighth grade highest honors

Isabelle Berens, Braxtin Borth, *Aubrielle Braathen, *Raegan Brueggeman, *Aryana Bushman, Kaitlyn Butler, *Daetseng Chang, Jenna Damp,*Taylor Deffner,*Gracin Dittmar,*Josie Draeger, *Mykenzy Edwards, *Addison Fochs, *Megan Foster, *Lillian Godleske, Nathaniel Hahn, *Milana Hanson, *Maggie Hintz, *Emma Huggenvik, *Allison Jagodzinski, Rebecca Jensen, *Emily Kallio, *Grace Kallio, *Violet Kelly, Madeline Kelter, *Avery Kessen, *Tyrus Kramas, Addison Ksionek, Iabong Lor, *Emily Lucht, Lars Mahler, Aviana Modahl, Yuri Moua, *Madeline Mudler, *Christiana Nordstrom, Jaidyn Oelke, Reece Pagel, Mya Rice, *Olivia Rosentreter, *Kennedy Scribner, Leonardo Silavanh, *Mallory Smogoleski, *Jocelyn Stanchik, *Riley Stanchik, Amanda Straub, Nyuen Thao, *Elle Tipple, Kyanu Vang, *Alexander Voigt, Delaney Voigt, *Bailey Vongphakdy, Greta Weiland, Evelyn Weinke, *Madelynn Weller, *Celina Wolfe, Cymbeline Xiong, Kengzheng Xiong, Jennifer Yang, *Nathan Yang, *See Yang

Eighth grade high honors

Gideon Adams, Daisy Bartelt, Taylor Bauer, Brianda Chavez Pintor, Ethan Dykman, Blaiden Emerson, Maci Heise, Carina Her, Zoe Hoff, Brendan Jackson, Jaxson Koppela, Tevin Lao, Ganhiacha Lor, Parker Monday, Cullin Quance, Elizabeth Sanchez, Daycen Shebuski, Landon Sneider, Andrew Thao, Madelynn Thao, Bianca Vang, Morgan Wisniewski, Jocelyn Wolosek, Nicolas Xiong, Sulada Xiong, Lue Yang, Ntsee Yees Yang

Eighth grade honors

Matin Ali Zada, Thalia Bickford, Jiraiya Cha, Aiden Chang, Madeline Conklin, William Deedon, Kade Dunham, Karianna Froom, Peyton Fuller, Jalynn Garinger-Steppert, Samuel Hane, Austin Hultman, Parker Jerabek, Alexander Kamke, Hailey Lor, Becky Martin Roman, Keitan Mengel, Isaiah Olson, Ashley Ott, Ella Radke, Nayab Rahil, Claire Schultz, Lennox Sengkhammee, Clayten Southworth, Raiden Thao, Quentin Totzke, Gavin Wasmundt, Christian Wenzelow, Clair Wilderman, Jayleen Xiong, Nkauj Mog Mim Xiong, Davin Yakey, Aviya Yang, Seng Xai Yang

Source: Wausau School District