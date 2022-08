WAUSAU – Northcentral Technical College has announced the following students were awarded diplomas during the spring 2022 term:

Abbotsford: Javier Rocha, Seungmin Chae, Fatima Chavez, Ivan Cruz, Jayda Friedenfels, Suzanne Kampmeyer, Melissa Kunze, Taygen Viegut, Kazlyn Weber

Alva, Oklahoma: Rozlynn Murrow

Aniwa: Kevin Bessert, Kathryn Cross, Tori Storrm, Gary Wilton

Antigo: Alison Boldig, Connie Diedrick, Gabriela Duchac, Rebecca Duchac, Tyler Eades, Rachel Fredericksen, Trent Geurts, George Harker, Gracie Hitz, David Illikainen, Bryce Karl, Korbin Krueger, Doua Lor, Lisa Menting, Dustin Scherer, Wyatt Schielke, Jacob Schmidt, Matthew Schultz, Stephenie Smith, Sean Straw, Courtney Thiel, Jerome Thompson, Leo Waldvogel, Kristin Wiedenhoeft, Melissa Wilhelm

Appleton: Danielle Arroyo, Elizabeth Cachu Castro, Lindsay Fickbohm, Teonna Henderson, Celine Konetzke, Houalai Thao

Arcola, Mississippi: Dionna Morris

Arpin: Katie Hartwig, Deanna Heinichen

Athens: Halle Albrecht, Mya Becker, Eli Bunkelman, Irvin Chacon, Melinda Daniels, Caden Decker, Jake Denzine, Chase Ellenbecker, Nicole Ellenbecker, Sherry Gutknecht, Rebecca Hillman, Hattie Nowacki, Amanda Nowak, Anna Wheatley

Bancroft: Cassandra Degroff, Cauy Huntington, Lily Trzebiatowski, Sheldon Wade

Beaver Dam: Lee Smith

Birnamwood: Kayce Cherek, Kalvin Fischer, Jacob Groshek, Richard Olson, Jr., Shawna Raab,

Wyatt Schoepke, Hunter Schroepfer

Bowler: Cheyenne Kroening, Serena Rasmussen

Bryant: Julianna Bauknecht, Paris Wanta

Burlington: Mandalyn Herring

Butternut: Alexia Birchmeier, Christian Ernst, John Lynch, Brianne Radlinger, Seth Steiner

Calumet, Michigan: Julia Anderson

Cambridge: Sydney Smith

Caroline: Anna Kersten

Cary, North Carolina: Matthew Carss

Cheyenne Wells, Colorado: Julie Erker

Chili: Teagan Friedemann

Chilton: Brianna Nenahlo

Chippewa Falls: Nicole Patzoldt

Colby: Alexanndrya Barnickle, Lauren Berg, Elaine Hediger, Laisha Hernandez, Taylor Johnson, Amanda Patterson, Kerstin Schuh

Cottage Grove, Minnesota: Kaytlyn Burnett

Crystal Falls, Michigan: Tabytha Andreski

Curtiss: Kelly Adams, Marisol Garcia

De Pere: Brianna Patz

Deerbrook: Zachary Blahnik, Denise Burkhart, Hanna Butler, Kelly Kamin, Hailey Nicholson, Brandon Schreiber

Dorchester: Tucker Broeske, Noemi Fuentes, Melissa Mulderink

Eagle River: Brett Peterson, Catherine Schmidt

Edgar: Mikaela Christianson, Stephanie Hannemann, Jaxson Kurtzweil, Kassidy Myszka, Jon Raatz, Melinda Urmanski

Eland: Tyler Schmidt

Elcho: Rita Manka, Cortney Rustick, Hope Wheeler

Exeland: Andrew Chafer

Fenwood: Caylee Weiler

Fifield: Caleb Kleinschmidt

Fort Wainwright, Arkansas: Noelle DuBois

Fountain City: Michael Breza

Friendship: Taylor Hiller

Gilman: Sarah Olson

Gleason: Travis Beyer, Shannon Staskiewicz

Glidden: Kip Collis, Jacob Mertig

Granton: Heather Mendoza

Green Bay: Sean Moureau

Gresham: Jacob Bratz

Hartland: Kevin Bodway

Hatley: Paul Alexander, Tristan Carlson, Andrew Ganski, Cole Jehn, Austin Kluck, Paige Norrbom, Evan Trzebiatowski, Richard Wanta

Hays, Kansas: Angeline Bryant

Hixton: Justin Jelinek

Irma: Trinity Evans

Iron Mountain, Michigan: Joelynn Musgrove

Jackson: Kyle Newberg

Janesville: Aaron Loftus

Junction City: McKenna Dassow, Julia Radke

Kennan: Parker Lien, Thomas Monteith, Angela Morrow

Kronenwetter: Adriana Berg, Melissa Dorshak, Joshua Elson, Megan Kern, John Kupczak, Nicholas Kupczak, Lilly Nowinsky, Andrew Rozmenoski, Simon Schultz, See Thao

Ladysmith: McKenna Sharb

Las Animas, Colorado: Joslin Martin

Lawndale, North Carolina: Jason Davis

Loyal: Luke Landini, Brody Miller

Madison: Rebekah Henson, Jordan Jefferson

Manitowoc: Catherine Bosch

Marathon: Makayla Folan, Amy Fromm, Matthew Hader, Alana Hoyt, Benjamin Kopetzky, Payton Reidinger, Alexander Reuter, Paige Ross, Stephanie Schoelzel, Noah Streveler, Megan Marshall

Marinette: Crystal Hamilton

Marquette, Michigan: Kesha Woodson-Maddox

Marshfield: Maegan Boss, Ashley Murdaugh, Alyssa Portz, Laura Pozega, Tyler Rollins, Autumn Schneider

Medford: Matinee Boonprasert Fagan, Clay Bowe, Shaniah Brandt, Michael Christensen, Emily Cypher, Kelly Dahl, Jeremy Dassow, Crystal Ecklund, Jamie Fuse, Kayla Garbisch, Wendy Hall, Morgan Hartl, Melanie Heier, Heather Kahan, Tammy Koontz, Sheila Krueger, Jillian Mahner, Summer Marthaler, Ashley Mcbride, Hannah Mosentine, Reilly Nutting, Lydia Pernsteiner, Brittney Radlinger, Michael Routhieaux, Providence Searer, Wyatt Sherfield, Sierra Ulrich

Menasha: Angela Leino, Jacquelyn White

Menominee, Michigan: Taylor Drust

Mercer: Kaylee Cassiani, Bailey Thompson

Merrill: Amy Goetsch, Dylan Alft, Trevor Asmundsen, Olivia Baumann, Jennifer Berreth, Sydney Brandenburg, Elizabeth Breaman, Gracie Brown, Kayla Burrow, Autumn Detert, Brooke Foss, Devin Frick, Ellie Gerbig, Nicole Grawey, Tyler Grieser, Savannah Guenther, Ryan Hagemeister, Dawson Heckendorf, Drew Hohensee, Joseph Johns, Mackenah Krause, Ali Krosschell, Justin Leggett, Victoria Leitza, Mariah Lemmer, Caleb Lenselink, Ian Lunders, Txiaj Ly, Syrina Podeweltz, Jennifer Podeweltz,

Sarah Schoerner, Benjamin Tabor, Mckenzie Wienke

Milladore: Nicholas Hardinger

Mosinee: Garrison Allen, Zackary Allen, Brent Block, Rylee Buska-Hack, Ethan Chaney, Kelly Dahlke, Danielle Danczyk, Reilly Davis, Alyssa Dunn, Patti Fennig, Kortney Goetsch, Jayson Goetz, Joshua Hallas, Gabriel Kohnert, Ernest Kress, Justice Kuhn, Adrian Kulp, Caitlyn Lassa, Daniel Mathews, Korrina Mohr, Amber Ruzga, Colin Schlagel, Ysurf Shariff, Dan Singkofer, Lydia Stucki, Amanda Van Ert, Michelle Weinberg, Logan Wenninger, Madison Winter, Kassandra Wizner, Keegan Zyduck

Neenah: Sarah Gerrits, David Kopsi, Corinne Mussatti, Amanda Osterberg

Neillsville: Brian Guizar-Ortiz

Nekoosa: Kallee Dhein, Paul McGinnis, Lee Rokke

Ogema: Ashley Aull, Ethan Komarek, Tana Ulrich

Oklahoma, Oklahoma: Angela Everson

Oshkosh: Carley Joachim

Owatonna, Minnesota: Sarah Kummer

Owen: Erin Rasmussen, Becky Seidel, Connor Simington

Park Falls: Kayden Augustine, Morgan Carney, Paige Dragovich, Carl Graceffa, April Harshman, Kale Kielpikowski, Benjamin Lee, Nicholas Mattke, Emil Miller, Hailey Minnema, Tristen Mollman, Sebastian Nelson, Joseph Niece, Zach Poetzl, Michelle Riebe, Michelle Rodriguez, Dylon Szymik, Isaac Szymik, Lillian Wegner, Christopher West

Phillips: Joseph Adams, Thomas Cotner, Mckenzi Franz, Jackson Grendys, Delton Heizler, Jase Hlavacek, Cassandra Morter, Rebekah Patrick, Jevin Setterman, Nikki Shipley

Pickerel: May Mischler

Pine River: Kaylie Roder

Plover: Faith Kluck, Melanie McCluskey

Poynette: Timothy Zaemisch

Prentice: Heather Gladson, Ethan Lundborg, Raeanna Lyons, Deborah Schoessow

Rhinelander: Michele Anderson, David Kelley, Austin Kochan, Nicholas Riemer, Kyle Wickersham

Rib Lake: Jacob Aiken, Tyrek Annala, Makenna Annala, Trey Klemann, Jordyn Kutzke, Jaylen Leonhard, Desirae Weissmiller, Allison Wolf

Ringle: Mikayla Davis, Jordan Faber, Whitney Hoffmann, Katelynn Krampien, Dominic Krause, Austin Landowski, Chelsea Pontzloff

Rosholt: Julianne Brzezinski, Adam Charnecke, Dustin Groshek, Linda Kurszewski, Anna Lorbiecki, Brooke Wierzba

Rothschild: Tiffany Blake, Stephen Britton, Alexander Burmeister, Jonathan Carroll, Kristy Chula, Cailin Hargraves, Nichol Perry, Rana Jean Pinsonneault, Aidan Smith, Cain Wojcik, Macha Yang, Paige Ziarnik

San Antonio, Texas: Desha Stewart

Sauk Rapids, Minnesota: Gloria Hartfiel

Schofield: Haley Behnke, Ashley Block, Isaiah Erosa, Noel Gervais, Dylan Green, Mitchell Kieffer, Karson Knetter, Theresa Larocque, Hannah Laska, Meng Lee, Candice McCabe, Johnathon Petts, Kristin Porath, Janet Rohde, Christopher Seel, Cameron Skabroud, Steve Smith, Teresa Tesch, Kabao Vang, Mai Vang, Stephanie Wanta, Brandon Weyer, Brittany Wiensch, Daia Xiong, Larissa Ziegel-Siler

Seymour: Darren Wild

Shawano: Rachel Koeppen, Jocelyn Miller, Jacklynn Schroeder, Nicholas Uttecht, Tanner Uttecht

Shawnee, Oklahoma: Chelsea Wade

Sheboygan: Houa Vang

Sioux Center, Iowa: Hannah Culpepper

Siren: Colleen Hughes, Violet Trenter

Sobieski: Lilyann Tomashek

South Milwaukee: Raquisha Turner

Spencer: Malachai Anderson, Jessica Becker, Dylan Bohlinger, Devon Langreck, Shaelee Neitzel, Lizbet Olguin Cano

Stetsonville: Katie Kreklau

Stevens Point: Nicole Bakovka, Casey Bielen, Heather Caruso, Jordan Chojnacki, Deanna Didreckson, Allison Faulks, Jonathan Frederickson, Kevin King, Shannon Kitowski, Brieanne Kluck, Kira Kreft, Alyssa Lee, Kendra Lynn, Amber Proulx, Sadie Rick, Marshall Sallet, Sydney Taitt, Kendra Trzebiatowski, Sara Wynne

Stoughton: Laken Oler

Stratford: Kaedyn Dahl, Devin Dennee, Trevor Dennee, Logan Dix, Matt Handrick, Elizabeth Jennings, Mavrick Licciardi, Cody Miller, Kolby Mueller, Dalton Schoenherr, Brooke Spaeth

Stratton, Colorado: Josephine Hornung

Sturgeon Bay: Nanette Anschutz

Thompsons Station, Tennessee: Anna Golovyrina

Thorp: Kari Leech, Shalom Wicks

Tigerton: Austin Hoffmann

Tomah: Megan Franklin

Tomahawk: Alexis Crossman, Hannah Davis, Marine Gache, Antoine Jeandin, Keaton Jed, Logan Skubal, Nicole Strassman

Tony: Zoe Groothousen

Towanda, Kansas: Kayla Griffin

Turtle Lake: Madison Munson

Two Rivers: Amy Miller

Ulysses, Kansas: Natalie Wilson

Unity: Brody Much, Abigail Severson, Rex Shipton, Matthew Sockness

Vesper: Matthew Gillette

Watertown: Nicole Renkas

Wausau: Bradlyn Anderson, Naomi Angelo, Mollie Augustine, Carly Bandock, Robby Barbier, William Bessette, Korrin Black, Alex Bodenheimer, Chase Borchardt, Nate Brill, Devin Buerger, Desirae Butts, Ashley Carpentier, Karen Cather, Leah Chapman, Julie Chodur, Autumn Clark, Hannah Dingle, Chloe Drake, Savannah Ducommun, Mason Elliott, Seth Ficke, Chase Frankel, Alyssa Froom, Tony Gamboa, Kassidy Garvey, James Gee, Miranda Golberg, Melissa Good, Ashley Graveen, Jessica Griffin, Jackson Grimm, Adam Hahn, Lillian Haimerl, Markel Happli, Wyatt Hase, Raymond Hatzenbeller, Andrew Heinzen, Laura Herbst, Jordan Higginbotham, Hunter Hintze, Ashtin Holz, Corrine Hutmaker, Dara Hynes, Samantha Jackson, Sarah Janis, Zachary Johnson, William Jupp, Ty Kell, Kaelee Kent, Dylan Kislow, Lily Kloos, Cecilia Klopotek, Adam Knospe, Samuel Krahn, Alexandra Kreger-Albrecht, Brandon Lang, Ian Lang, Cody Lang, Michael Larrabee, Bridget Lee, Matthew Lemmer, Molly Lewandowski, Jacob Lex, Hosing Lo, Brandon Lor, Susan Lor, Logan Ludwig, Mariah Macleod, Lynn Madden, Tabitha Mayer, Kyle McBath, Caleb McEvoy, Isaac McQuay, Trista Melichar, Joseph Meyer, Marissa Monpas, Tong Moua, James Moua, Brad Newhouse, Lisa Niesen, Brandon Nilles, Hunter Notinokey, Chloe Nylund, Nathan Olsen, Jared Olson, Kolton Owen, Nicole Parker, Brenden Pehlke, Fernanda Pintor Cuellar, Jack Piskula, Sarah Poggi, Riley Prytz, Erin Radke, Brittney Radtke, Mahlia Richardt, Logan Rosenow, Kaitlin Royce, Marcia Ruhr, Pedro Sanchez, Emilie Schneck, Gladys Sell, Wyatt Sether, Carson Sillars, Ethan Sites-Parker, Laura Sliwicki, Karlee Spiegel, Ryan St. Onge, Matthew Stanke, Dustin Steger, Lauren Steidl, Lauren Steidl, Curtis Steppert, Jared Stoiber, Wenqi Sun, Elisabeth Svoke, Hunter Swan, Abigail Talg, Angel Texale, Gao Zoua Pa Thao, Kayli Thao, Sonny Thao, Pla Thao, Krysten Thompson, Adrianna Truax, Emily Tuley, Minfang Utterback, Nancy Vang, Yeng Vang, Brian Vecchio, Madison Voelker, Heather Voigt, Arianna Welch, James Whitehead, John Williams, Madeline Wimmer, Chue Xiong, Anika Xiong, Mai Xiong, Changyeng Xiong, Mai Xiong, Pajntaub Xiong, Yeeleng Yang, Kristin Yang, Ann Yang, Ethan Young, Katherine Young, Breann Zenner, Mariah Zinkowich, Molly Zipperer

West Bend: Nicholas Jorgensen

Westboro: Andrea Graumann

Weston: Makayla Anderson, Tammy Baker, Jenna Belanger, Jack Bruner, Maxim Bungert, Tyra Chlebowski, Taylor Cigel, Derek Dallmann, Amanda Duncan, Agustin Fernandez, Amy Gauger, Isadora Gaytan, Dylan Gramling, Kelly Her, Tyler Larson, Gavin Lawless, Tessa Lund, Susannah McElveen, Samantha Neumann, Tim Oelke, Kierra Olson, Ashley Pintor, Diego Sanchez, Jacob Stankowski, Krystal Walls, Kevin Wirkus, Nusoua Xiong, Sierra Zeller, Trever Zunker

White Lake: Hailey Wilson

Wisconsin Rapids: Brooke Doescher, Tiffany Evans, Sarah Getzloff, Kaylee Lockhart, Jacob Niedbalski, James Stenze

Withee: Cassandra Nicks

Wittenberg: Heather Buntrock, Liliana Doak, Christian Hartleben, Mary Stoinski, Trent Yenter, Bryce Zoromski

Woodruff: Tyler Sharp