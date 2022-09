Wausau Pilot & Review

MARSHFIELD – Wausau East won five events and outlasted Marshfield 97-69 in a Wisconsin Valley Conference girls swimming dual meet Thursday at Marshfield High School.

Charlie Place won the 200-yard freestyle in 2:15.41, Lucy Gilles took first in the butterfly in 1:02.09 and Ollie Liss’sGravemade won the 100 freestyle in 1:02.02 for Wausau East, which is now 2-1 in WVC meets.

East also won a pair of relays as the 200 freestyle team of Olivia Schjoneman, Liss’sGravemade, Chloe Nilles and Gilles won in 1:50.63, and Place, Liss’sGravemade, Nilles and Gilles was first in 4:06.11.

East will compete at the City Meet at D.C. Everest on Tuesday, along with Wausau West.

Wausau East 97, Marshfield 69

200 medley relay: 1. Marshfield (Hannah LaPointe, Faith Risa, Terra Risa, Skylar Onsager) 2:01.15; 2. Wausau East (Gevena Michlig, Elle Nelson, Olivia Schjoneman, Charlie Place) 2:11.85; 3. Wausau East (Ana Sewall, Teagan Lindman, Brynn Schepp, Baley Berndt) 2:22.03; 4. Marshfield (Katie Wernberg, Samantha Kilty, Katie Wagner, Ryann Kilty) 2:41.55.

200 freestyle: 1. Place (WE) 2:15.41; 2. Michlig (WE) 2:16.36; 3. Berndt (WE) 2:25.36; 4. Ella Allar (MAR) 2:33.20; 5. Sophia Smrz (MAR) 2:33.99.

200 individual medley: 1. F. Risa (MAR) 2:20.50; 2. Chloe Nilles (WE) 2:38.40; 3. Schjoneman (WE) 2:42.66; 4. LaPoine (MAR) 2:47.99.

50 freestyle: 1. Onsager (MAR) 25.75; 2. Ollie Liss’sGravemade (WE) 28.43; 3. Nelson (WE) 28.97; 4. Lindman (WE) 31.42; 5. Smrz (MAR) 32.24; 6. R. Kilty (MAR) 34.02.

100 butterfly: 1. Lucy Gilles (WE) 1:02.09; 2. Brooke Begotka (MAR) 1:03.69; 3. Schjoneman (WE) 1:16.90.

100 freestyle: 1. Liss’sGravemade (WE) 1:02.02; 2. Begotka (MAR) 1:02.94; 3. Sewall (WE) 1:08.76; 4. Sofia Garneau (MAR) 1:08.80; 5. Schepp (WE) 1:11.65; 6. S. Kilty (MAR) 1:15.86.

500 freestyle: 1. Onsager (MAR) 5:51.62; 2. T. Risa (MAR) 5:56.32; 3. Place (WE) 5:56.49; 4. Michlig (WE) 6:07.02; 5. Berndt (WE) 6:37.80.

200 freestyle relay: 1. Wausau East (Schjoneman, Liss’sGravemade, Nilles, Gilles) 1:50.63; 2. Marshfield (Begotka, Garneau, Allar, F. Risa) 1:53.85; 3. Wausau East (Dylyn Wojcik, Sewall, Audrey Ludwig, Schepp) 2:17.65; 4. Marshfield (Wernberg, Bailey Mueller, Wagner, Smrz) 2:24.21.

100 backstroke: 1. T. Risa (MAR) 1:05.24; 2. Gilles (WE) 1:06.88; 3. Nilles (WE) 1:13.56; 4. LaPointe (MAR) 1:15.31; 5. Sewall (WE) 1:15.81.

100 breaststroke: 1. F. Risa (MAR) 1:13.67; 2. Nelson (WE) 1:26.74; 3. Lindman (WE) 1:29.10; 4. Schepp (WE) 1:33.85; 5. S. Kilty (MAR) 1:36.82; 6. Kate Grande (MAR) 1:41.64.

400 freestyle relay: 1. Wausau East (Place, Liss’sGravemade, Nilles, Gilles) 4:06.11; 2. Marshfield (T. Risa, Smrz, Begotka, Onsager) 4:07.15; 3. Wausau East (Berndt, Lindman, Michlig, Nelson) 4:38.01; 4. Marshfield (Grande, Mueller, Wagner, R. Kilty) 5:40.90.