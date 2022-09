Wausau Pilot & Review

Congratulations to the following Wausau East High School students for being recognized for their academic achievements based on the 2021-2022 school year:

10th Grade – Sophomores

Alexa Abel, Brecken Bancuk, Madalyn Bartz, Nils Belmas, Baley Berndt, Bodee Beversdorf, Cooper Billings, Cooper Bjerke, Ilana Bloczynski, Nicholas Bodner, Charlie Cayley, Evan Cerny, Wendy Chang, Hilary Cleveland, Aubrey Cronce, Natalie Doering, Adelaide Ellis, Zachary Frangiskakis, Olivia Franklin, Ava Garske, Mikaela Golembiewski, Ren Gunning, Elliot Harding, Sovann Hartson, Jessika Heise, Hannah Hinker, Dallas Hintze, Samuel Holubiw, Parker Hougum, Dezaray Hrobsky-Tackett, Orion Ison, Theodore John, Emily Kibler, Thalia Klemp-North, Ivan Lawler, Teagan Lindman, Amicus Liss, Benjamin Lo, Angel Lor, Avia Lynch, Alexa Maxwell, Aela McNab, Olivier Meney, William Mroczenski, Jesse Napgezek, Chloe Nilles, Finnigan Noll, Abbey Olson, Makray Palecek, Claire Pfotenhauer, Emma Rainville, Samantha Riehle, Kayla Rodriguez, Kenton Ross, Brynn Schepp, Theodore Schlindwein, Carter Schmidt, Ava Schubring , Benjamin Schuette, Ana Sewall, Christian Simmons, Makayla Socha, Kaydence Stanley, Danica Sturzenegger, Scout Sweeney, Madison Thao, Taryn Throm, Valentina Valid, Izzy Vang, Myla Welle, Aubrey Wienke, Samuel Williams, Peter Yang, Amelia Zastrow

11th Grade – Juniors

Quinn Barber, Olin Belmas, Aaron Bloczynski, Evan Braatz, Kailyn Brandt, Jackson Brown, Graysen Burger, Cha Kong, Chang, Caden Chapman, Carter Chapman, Lily Clifford, Claire Coushman, Ellerie Cover, Sydney Crawford, Isabella DeMeyer, Noah DeMoss, William Dennis, Lara Dodd, Louisa Duckworth, Lorelei Dziak, Adriana Fisher, Gideon Galetka, Gisselle Gomez, Marcus Gruszynski, Claire Haupt, Josephine Keller, Alexandra Klemp-North, Bailey Konkol, Hayden Koschik, Emilee Koskey, Benjamin Kurth, Nevayah Lazaroff, Cha Kong Lee, Gao Joua Lee, Ollie Liss-‘s-Gravemade, Jozie Loomis, Alexandria Lopez, NkaujHmoob Lor, Summer Lor, Angelica Marin Castellanos, Geneva Michlig, Michael Murphy, Samantha Myers, Elle Nelson, Aubrey Norgord, Lakotah Notinokey, Ayden Olsen, Ali Ramthun, Emersyn Reich, Roxanne Sadler, Taea Schiefelbein, Breanna Schmudlach, Allison Singkofer, Henna Smerda, Arizona Springer, Dan’l Sullivan, Adalene VanderKoy, Juliea Wanta, Pacey Weber, Chazton Weiss, Brandon Whalley, Dylan Wienke, Isabella Wilke, Kailye Winscher, Madisen Wolff, Sylvia Wright, A Xiong, Darius Yanez

12th Grade – Seniors

Jacob Anderson, Francesca Angiulli *, Adam Bautsch, Eleanor Bennett *, Alaina Berres, Lola Berumen, Kyra Bleese, Autumn Borchardt, Cade Burton, Mackenzie Cain, Tristyn Carpenter, Asona Chang, Kaosheng Chang *, Zachary Chang, Andrew Crispell, Isabella Downey, Aiden Dykstra, Graham Faulkner, Logan Fike, Jamie Fitzke, Allison Frangiskakis *, Lucy Gilles, Estelle Glaser, Emma Graveen, Isaac Harding, Ian Harsh, Aidan Haugen, Prentice Havel, Henry Held, Claire Hinker, Abigail Iriarte, Ryan Jaeger, Caleb Jome, Emily Juedes, Ella Kasper *, Caroline Kibler, Hyojoon Kim, Isabela Knight, Gage Krause, Alishya Kreager, Isaac Lao, Mai Yer Lee, Tyger Lee, Xong Lee, Hailey Lo, Isabel Lor *, Shengkhi Lor, Jacob Lynch, Arianna Malbone, Joshua Marting *, Madison McKenna, Benjamin Monarski, Joshua Mroczenski, Reese Nowinsky, Brooke Ohde, Kendra Ohde *, Payge Phillips, Katherine Perkins, Charlie Place, Samara Rezwan *, Reece Rhode, Erek Ross, Ariella Roth *, Mari Rybarczyk, Lilian Sann, Sara Schwartz *, Ella Shepard, David Sklow *, Tiffany Smail, Savannah Spees, Amelia Speichinger, Meghan Sweeney *, Angelikah Tep, Akaya Thao, Olivia Thome, Abdullatif Valid, Hailey Valiska, Grace Vander Sanden, Minjae Vang, Breleigh Weis, Braeden Wienke, Cailin Will, Margaret Winter, Madelyn Wunsch, Arjay Yang, Isaac Young, Lillie Zaitz

*Denotes Full IB