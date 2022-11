Wausau Pilot & Review

MERRILL – The Wausau East/Merrill United boys hockey team scored five first-period goals and went on to blow out Chequamegon 12-2 in its 2022-23 season opener Tuesday night at the Merrill Area Rec Center.

Zach Pagel had a hat trick, and Parker Klebenow and Sergi Wunsch each scored twice for East/Merrill, which outshot Chequamegon 47-16 in the win.

Jake Furrer had 14 saves in goal for East/Merrill.

The Bluejacks next game will be at Chequamegon in Park Falls on Dec. 3.

Bluejacks 12, Screaming Eagles 2

Chequmaegon 0 1 1 – 2

East/Merrill 5 5 2 – 12

First period: 1. EM, Sergi Wunsch (Parker Klebenow), 1:20; 2. EM, Klebenow (Kaeden Grusnick, S. Wunsch), 7:24; 3. EM, Nick Townsend (Owen Reeves), 8:04; 4. EM, Zach Pagel (Klebenow), 12:06; 5. EM, Pagel, 12:30.

Second period: 6. EM, Brody Trantow (Grusnick), 4:30; 7. EM, Pagel (Andrew Franken), 5:28; 8. EM, Reeves (Nick Bodner, Townsend), 6:32; 9. EM, S. Wunsch, 9:57; 10. EM, Landon Bennett (Grusnick), 11:06; 11. C, Kalen Chuzles (Kaden Krueger), 12:11.

Third period: 12. EM, Grusnick (Pagel, Franken), 5:13; 13. C, Levi Derr, 11:52; 14. EM, Klebenow (S. Wunsch), 16:45.

Saves: EM, Jake Furrer 14; C, Nolan Niehoff 35.

Records: East/Merrill 1-0; Chequamegon 0-1.