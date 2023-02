WAUSAU – Wausau West High School has announced its 2022-2023 first-semester honor roll. The following students achieved the honor:

Ninth grade

Daisy Bartelt, Taylor Bauer, Sophie Belongia, Isabelle Berens, Isabella Bloechl, Aubrielle Braathen, Raegan Brueggeman, Cohen Bryant, Aryana Bushman, Kaitlyn Butler, Annabelle Carlson, Brianda Chavez Pintor, Jenna Damp, Alexander DeByle, William Deedon, Taylor Deffner, Cooper DePuydt, Gracin Dittmar, Josie Draeger, Kade Dunham, Mykenzy Edwards, Derek Emon, Addison Fochs, Megan Foster, Peyton Fuller, Christian Galang, Lillian Godleske, Zackery Gruhn, Nathaniel Hahn, Milana Hanson, Maci Heise, Maggie Hintz, Zoe Hoff, Emma Huggenvik, Brendan Jackson, Allison Jagodzinski, Rebecca Jensen, Parker Jerabek, Layla Jones, Emily Kallio, Alexander Kapitz, Violet Kelly, Madeline Kelter, Avery Kessen, Cora Klish, Cole Knauf-Wolf, Addison Ksionek, Andrew Lo, Ganhiacha Lor, Iabong Lor, Emily Lucht, Lars Mahler, Michael Marzu, Keitan Mengel, Aviana Modahl, Parker Monday, Yuri Moua, Madeline Mudler, Christiana Nordstrom, Jaidyn Oelke, Ashley Ott, Reece Pagel, Cullin Quance, Nayab Rahil, Mya Rice, Quinn Rice, Olivia Rosentreter, Kennedy Scribner, Daycen Shebuski, Leonardo Silavanh, Mallory Smogoleski, Landon Sneider, Jocelyn Stanchik, Riley Stanchik, Amanda Straub, Violette Swenson, Nyuen Thao, Elle Tipple, Bianca Vang, Kyanu Vang, Alexander Voigt, Delaney Voigt, Bailey Vongphakdy, Greta Weiland, Evelyn Weinke, Madelynn Weller, Morgan Wisniewski, Celina Wolfe, Lily Wylesky, Kengzheng Xiong, Lorena Xiong, Sulada Xiong, Abigail Yach, Jennifer Yang, Nathan Yang, Ntsee Yees Yang, See Yang, Seng Xai Yang

10th grade

Paige Anderson, Caitlin Aschbrenner, Sierrah Baken, Carter Barwick, Bridgette Baumgardt, Abigail Berens, Brahm Bina, Lilia Bizjak, Bryce Blaubach, Caden Bohlin, Gwyneth Boismenue, Layla Boyd, Audrey Burmeister, Claire Calmes, Paityn Calmes, Joseph Cestkowski, Brooke Cheyka, Amado Collis, Elli Cooper, Helen Dennis, Camille Doering, Ann Ebsen, Eleanor Erwin, Tyler Foster, Riley Fournier, Peighton Frederick, McKenna Gale, Michaela Gerum, Byron Gilbertson, Cassandra Goetsch, Tyler Grosskreutz, Jakob Hane, Rachel Harder, Russell Harder, Addyson Hase, Sophia Head, Cal Heiden, Addison Heil, Cole Henrichs, Elijah Her, Nkaujci Herr, Zander Hesse, Gabriella Heuser, Samara Hinz, Maya Hoff, Milo Holdhusen, Taylor Hollander, Cole Hopperdietzel, Grace Huggenvik, Baylen Hulstrom, Eva Jaroski, Ella Keeffe, Nora Keele, Kolton Kershaw, Carley Kessen, Reece Kettner, Abby Kohn, Caitlin Krantz, Adrianna Kratwell, Jasper Krueger, Sophia Kurth, Jacqueline Laden, Patti Laduron, Griffin Lange, Madelyn LaVaque, GaoSong Lee, Taylor Liebelt, Kaden Linder, Lucas Linzmeyer, Haley Lor, Masaki Lor, Ntsaiab Lor, Pajnra Lor, YhengHoua Lor, Katelyn Loveland, Evan Lozon, Elexa Marciniak, Brooklynn Marthaler, Charle Martin, Micah Mathias, Bennett Matteson, Emma Matushak, Sophie Matz, William McCorison, Allison McDonald, Kendall McKee, Kylee McNair, Harper Mead, Christopher Medvecz, Aleaha Miller, Lindsay Monnot, Nolan Mudler, Molly Muschinske, Joshua Neilitz, Jayde Nelson, Lola Nelson, Norah Ness, Asher Nikolay, Crystalyn Noah, Macyn Olson, Madison Parsley, Lois Patton, Madeline Paul, Maren Peek, Sadie Peissig, Evan Peterson, Paige Petroski, Hannah Pfeifer-Lawonn, Jose Quiroz-Medina, Bradyn Raeder, Ava Rode, Luz Rodriguez-Ortega, James Rothenberger, Grant Russell, Kate Saari, Ava Schilling, Ryder Schindler, Ella Schmelling, Claire Schuette, Samuel Schumacher, Drew Schwabe, Celia Sinz, Travis Sondelski, Harrison Stanton, Esperanza Stark, Sadie Steinbach, Adam Thao, Allison Thao, Cheng Thao, Hope Thao, Keilani Thao, Theophilus Thao, Tommy Thao, William Tischer, Caroline Towle, Mason Vachowiak, Kyson Vang, Natalie Vang, Edan VanNoord, Emilio Velasquez, Trynn Verstegen, Cloey Vilter, Maria Voigt, Faye Wang, Benjamin Weaver, Ella Wendling, Ian Whaples, Madison Wild, Isabella Wiltzius, Savannah Wisniewski, Lillian Wittwer, Mia Woller, Kaitlin Worzalla, Evan Writz, Gina Xiong, Kailee Xiong, Riki Xiong, Yeeblaim Xiong, Jody Yang, Pahouahlee Yang, Rycene Yang, Serena Yang, Trystan Yang

11th grade

Jackson Albee, Quinlan Babiarz, Charlotte Bell, Sophia Bell, Paula Betancourt, Quinn Bina, Micah Boismenue, Jenna Bonke, Micayla Borchardt, Cannen Brewer, Brookelyn Burns, Rachana Chang, Rebecca Cortes, Julia DeByle, Tod Deedon, Joel Del Conte, Rachael Del Conte, Isabella Diaz, Audrey Doering, Aidyn Dorzok, Jaden Durr, Avery Edwards, Lauren Edwards, Nicole Fuchs, Henry Galang, Eleanor Gnatz, Timothy Gospodarek, Brenna Grade, Abbigayle Gruhn, Bryant Hader, Lucas Hager, Jacob Hahn, Madeline Hahn, Colton Heil, Leila Heuser, Jasmine Hoganson, Caitlyn Horgan, Teagan Isham-Her, Taylor Ives, Anthony Jackson, Bryce Jaworski, Luke Kedrowski, Allison Kirsch, Carson Kirsch, Alexis Kloth, Alezander Kohlman, Nya Kramas, Kelly Kray, Micah Kresin, Allison Kurth, Ella Lambrecht, Enna Lo, Luella Long, Nadia Marciniak, Bennett Markevitch, William Mitchell, Natalie Moran, Jim Moua, Trevor Murkowski, Victoria Myers, Grace Neilitz, Miranda Nelsen, Jessa Nelson, Jackson Ngo, Cedric Nihezagire, Leah Ottosen, Shaelie Parlier, Diya Patel, Nathaniel Pease, Abigail Peters, Madilyn Phelps, Reya Pitzo, Julia Prantalos, Zoe Reinardy, Drew Riley, Xaimar Rivera Gonzalez, Cole Roerdink, Addisyn Rutzen, Mollie Salzman, Gildardo Sanchez, Brooke Schaefer, Allison Schauls, Maggie Schmidt, Benjamin Schuler, Rose Selle, Emmy Skogstad, Austin Sorensen, Alyssa Straub, Ty Suchon, Zoe Swanson, Christopher Thao, Karissa Tranchita, Gianna Travis, Ayla Trollop, Ryan Trucco, Sana Tsunoda, Devin Vachowiak, Chloe Vandenberg, Avery Voigt, Courtney Volkers, Breton Wayde, Winston Wayman, Andrew Whaples, Isabelle Whited, Beckett Wieman, Kristin Will, Shelby Wilson, Shelby Wilson, Grant Wincentsen, Benjamin Xiong, Lana Yang, Lilyrose Young

12th grade

Molly Anderson, Norah Anderson, Hannah Baumann, Ava Blackburn, Adah Boyd, Katelin Brillhart, Rhys Burnett, Caden Cooper, Ashley Danielson, Kenzie Deaton, Zachariah DeByle, Kylie Draeger, Michael Dreher, Caleb Drews, Ruby Edmondson, Julia Engebretson, Maddie Frederick, Amber Frostman, Gabriel Galang, Garett Gauger, Thomas Gerum, Meadow Gervais, Riley Gilbertson, Kailey Grosskreutz, Isabelle Gullickson, Dylan Hackbarth, Gabriella Hackett, Grant Halmstad, Claire Healy, Arianne Heckendorf, Alivia Heiden, Emily Heilmann, Dlawb Her, Kia Her, Ryan Hoganson, Emily Houle, Joseph Jaroski, Lydia Jonland, Nicholas Knezic, Charlotte Knihtila, Clarissa Krueger, Oscar Krueger, Jacob Lao, Elise Laughlin, Judah Leder, Paterchee Lo, Lila Lor, Lindsey Lucht, Meredith Majernik, Ali Marquardt, Levi Mathias, Caleb McEachron, Nevaeh Merriam, Abbey Meyers, Cassandra Monday, Matthew Monnot, Emma Morehead, Abigail Names, Jackson Neumann, Riley Olbrantz, Mia Otten, Landon Parlier, Taylyn Pasholk, Amari Patton, Skylar Philipp, Ethan Puntney, Allison Raasch, Evan Raboin, Hayden Roerdink, Jack Saari, Logan Sackmann, Landyn Schroeder, Allison Seanor, Emma Senanayake, Sophie Sinz, Luke Smogoleski, Lillie Sunby, Beckett Teske, Crystal Thao, Shelby Thompson, Caleb Tuley, Aidan Vachowiak, Kayla Vang, Mai Hlee Vang, Ryan Vang, Selena Vang, Elias Wagers, Alexis Wergin, Tessa Wergin, Alexis White, Samuel Wilfley, Elana Xiong, Jasmine Xiong, Jasmine Xiong, Ken Xiong, Kacie Yang, Ken Yang, Namanouna Yang

Source: Wausau School District