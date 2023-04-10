904 AM CDT MON APR 10 2023 

…FLOOD WARNING FOR SNOWMELT IN EFFECT FROM THIS MORNING UNTIL  FURTHER NOTICE… 

* WHAT…THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE LATER TODAY. * WHERE…WISCONSIN RIVER BELOW WAUSAU. 

* WHEN…FROM THIS MORNING UNTIL FURTHER NOTICE. 

* IMPACTS…AT 1167.0 FEET, WATER APPROACHES BUILDINGS IN DC EVEREST  PARK AND OAK ISLAND PARK. 

* ADDITIONAL DETAILS… 

– AT 8:10 AM CDT MONDAY THE STAGE WAS 1166.8 FEET. 

– FORECAST…NO FORECAST IS AVAILABLE FOR THIS LOCATION. – FLOOD STAGE IS 1167.0 FEET. 

– FLOOD HISTORY…THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF 1167.2 FEET ON 12/15/2015. 

– HTTP://WWW.WEATHER