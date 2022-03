2021-22 AP ALL-STATE GIRLS BASKETBALL

PLAYER OF THE YEAR –(asterisk)Kamorea “KK” Arnold, 5-10, jr., Germantown

COACH OF THE YEAR –Sara Rohde, Green Bay Notre Dame

FIRST TEAM

Abbie Aalsma, 5-9, sr., Waupun

(asterisk)Kamorea “KK” Arnold, 5-10, jr., Germantown

Grace Grocholski, 5-10, jr., Kettle Moraine

Emily La Chapell, 5-11, sr., Appleton East

Kamy Peppler, 5-6, sr., Hortonville

(asterisk) unanimous selection

SECOND TEAM

Macy Donarski, 5-8, jr., La Crosse Aquinas

Lily Krahn, 5-10, sr., Prairie du Chien

Jordan Meulemans, 6-0, sr., De Pere

Mahra Wieman, 5-10, sr., Reedsburg

Allie Ziebell, 5-11, so., Neenah

THIRD TEAM

Jasonya “J.J.” Barnes, 5-8, fr., The Prairie School

Alaina Harper, 6-3, sr., Hartland Arrowhead

Nakiyah Hurst, 6-0, sr., Milwaukee Academy of Science

Teagan Mallegni, 6-0, so., McFarland

Jacy Weisbrod, 6-0, sr., jr., La Crosse Aquinas

FOURTH TEAM

Jorey Buwalda, 5-8, jr., Randolph

Jada Eggebrecht, 5-9, sr., Phillips

Gracie Grzesk, 5-11, so., Green Bay Notre Dame

McKenna Johnson, 5-8, so., Wilmot

Mallory Lindsey, 5-4, sr., Mineral Point

High Honorable Mention

(received at least two votes)

Sydney Cherney, so., Reedsburg.

Ja’Cia Cunningham, sr., Milwaukee Languages

Lyric Johnson, sr., Hortonville

Mya Moore, sr., Milwaukee Pius XI

Sarah Newcomer, sr., Pewaukee

Demetria Prewitt, sr., Madison La Follette

Sophia Rampulla, jr., Union Grove

Reese Rogowski, jr., Wittenberg-Birnamwood

Meghan Schultz, jr., New Berlin West

Lindsey Schadewalt, so., New Glarus

Amy Terrian, fr., Pewaukee

Nevaeh Thomas, jr., Kenosha Bradford

Braelyn Torres, so., Kettle Moraine

Gabby Wilke, so., Beaver Dam

Honorable Mention

(Geographically represented list that draw from each region)

Avree Antony, jr., Sun Prairie; Caitlin Behling, sr., South Milwaukee; Nevaiah Bell-Tenner, sr., Racine Lutheran; Bridee Burks, sr., Lancaster; Trenna Cherney, sr., Reedsburg; Brianna Dahl, sr., Albany; Jazzy Davis, jr., La Crosse Logan; Lauryn Deetz, sr., McDonell Central; Clare Diener, sr., Cedarburg; Trista Fayta, so., Notre Dame; MaKenzie Drout, jr., Kimberly; Madison Fitzgibbon, fr., Homestead; Lexi Freiboth, sr., Mosinee; Emme Golembiewski, sr., Northwood; Lily Hansford, sr., Appleton East; Olivia Hoerl, sr., Chilton; Kate Huml, sr., Janesville Craig; Sadie Jarmolowicz, jr., Freedom; Ayianna Johnson, jr., Jefferson; Leah Lemke, sr., Wrightstown; Julie Lokker, jr., Martin Luther; Lindsey Lettner, sr., Gale-Ettrick-Trempealeau; Grace Lomen, sr., Catholic Memorial; Brooke McCune, sr., Osseo-Fairchild; Keona McGee, so., Dominican; Emma Mommsen, sr., Menomonie; Emma Moseley, sr., Neillsville; Paris Opelt, so., Neillsville; Tieryn Plasch, jr., Northwestern; Avery Poole, sr., Monona Grove; Brittney Mislivecek, jr., La Crosse Central; Megan Murphy, jr., Verona;; Kayl Petersen, so., Waupun; Annika Pluemer, jr., Brookfield East; Lily Randgaard, sr., Kettle Moraine; Grace Schisel, jr., New Holstein; Grace Schmidt, sr., Luther Prep; Megan Schuman, jr., Brillion; Sidney Scruggs, sr., Milwaukee Riverside; Lindsay Steien, jr., Blair-Taylor; Nora Tucker, sr., Bangor; Addy Verhagen, fr., Sheboygan Lutheran; Blair Watters, sr., Mineral Point; Lexie White, jr., Wausau West; Allison Wokatsch, sr., Marathon.