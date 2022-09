Wausau Pilot & Review

MARSHFIELD – Marshfield won seven of the 11 races but D.C. Everest used its depth to pick up a 95-74 victory in a Wisconsin Valley Conference girls swimming dual meet Tuesday at Marshfield High School.

Katie Hall won the 200-yard freestyle in 2:10.89, Marisol Swenson took first in the 100 butterfly in 1:02.33, and Lilliana Jessen won the 100 freestyle in 59.12 seconds for D.C. Everest.

The Evergreens also won the 200 freestyle relay as Jessen, Paige Malitz, Swenson and Hall were first in 1:45.87.

D.C. Everest was second in seven events and third in 10 races to pull out the team victory and improve to 2-0 this season in the conference.

D.C. Everest is off until Sept. 22 when it hosts Stevens Point.

D.C. Everest 95, Marshfield 74

200 medley relay: 1. Marshfield (Ireland Moran, Faith Risa, Brooke Begotka, Skylar Onsager) 1:55.92; 2. D.C. Everest (Nevaeh Mathwich, Danica Swenson, Paige Malitz, Abigail Warnke) 2:03.77; 3. D.C. Everest (Kalee Gilmeister, Ella Budleski, Allayna Heil, Clara Meliska) 2:09.63; 4. Marshfield (Hannah LaPointe, Ella Allar, Keira Raab, Lauren Olszewski) 2:12.82; 5. D.C. Everest (Erin Block, Cenia Stefonek, Emily Weber, Megan Gilmeister) 2:16.70; 6. Marshfield (Kate Grande, Samantha Kilty, Sofia Garneau, Ryann Kilty) 2:34.68.

200 freestyle: 1. Katie Hall (DC) 2:10.89; 2. Warnke (DC) 2:12.53; 3. Laura Gilmeister (DC) 2:16.25; 4. Olszewski (MAR) 2:16.33; 5. Allar (MAR) 2:26.07; 6. Sophia Smrz (MAR) 2:38.84.

200 individual medley: 1. F. Risa (MAR) 2:16.98; 2. Marisol Swenson (DC) 2:28.17; 3. D. Swenson (DC) 2:32.53; 4. Malitz (DC) 2:35.81; 5. Raab (MAR) 2:41.75; 6. LaPointe (MAR) 2:52.44.

50 freestyle: 1. Onsager (MAR) 25.61; 2. Lilliana Jessen (DC) 25.85; 3. Hall (DC) 26.20; 4. Moran (MAR) 26.48; 5. Mathwich (DC) 27.73; 6. Garneau (MAR) 32.14.

100 butterfly: 1. M. Swenson (DC) 1:02.33; 2. Terra Risa (MAR) 1:03.60; 3. Begotka (MAR) 1:03.68; 4. Malitz (DC) 1:06.66; 5. Heil (DC) 1:09.89.

100 freestyle: 1. Jessen (DC) 59.12; 2. Olszewski (MAR) 1:00.47; 3. K. Gilmeister (DC) 1:01.06; 4. Budleski (DC) 1:01.75; 5. Raab (MAR) 1:04.41; 6. Smrz (MAR) 1:09.89.

500 freestyle: 1. Onsager (MAR) 5:47.00; 2. Warnke (DC) 5:54.76; 3. L. Gilmeister (DC) 6:14.90; 4. Heil (DC) 6:15.73.

200 freestyle relay: 1. D.C. Everest (Jessen, Malitz, M. Swenson, Hall) 1:45.87; 2. Marshfield (T. Risa, Raab, Olszewski, Moran) 1:47.18; 3. D.C. Everest (Block, Meliska, Stefonek, L. Gilmeister) 1:57.15; 4. D.C. Everest (M. Gilmeister, Weber, A.J. Mandli, Grace Jelen) 2:00.90; 5. Marshfield (Allar, LaPointe, Garneau, Smrz) 2:06.37; 6. Marshfield (S. Kilty, Ally Leonhardt, R. Kilty, Katie Wernberg) 2:23.70.

100 backstroke: 1. T. Risa (MAR) 1:05.32; 2. Moran (MAR) 1:05.34; 3. Mathwich (DC) 1:10.17; 4. K. Gilmeister (DC) 1:10.71; 5. Block (DC) 1:12.25; 6. LaPointe (MAR) 1:19.17.

100 breaststroke: 1. F. Risa (MAR) 1:11.59; 2. D. Swenson (DC) 1:16.24; 3. Budleski (DC) 1:25.18; 4. Allar (mar) 1:28.24; 5. Stefonek (DC) 1:30.36; 6. S. Kilty (MAR) 1:37.19.

400 freestyle relay: 1. Marshfield (T. Risa, Begotka, F. Risa, Onsager) 3:49.82; 2. D.C. Everest (Jessen, Mathwich, Hall, M. Swenson) 3:54.10; 3. D.C. Everest (Warnke, K. Gilmeister, Budleski, D. Swenson) 4:10.99; 4. D.C. Everest (Jelen, Meliska, Heil, L. Gilmseister) 4:24.45; 5. Marshfield (Wernberg, Leonhardt, Lucy Curtis, Smrz) 6:02.31.