WAUSAU – John Muir Middle School has announced its 2022-2023 first semester honor roll list. Highest honors designations are awarded for grade point averages of 3.75 through 4.0. High honors designations are awarded for grade point averages of 3.50 through 3.74. Honors designations are awarded for grade point averages of 3.25 through 3.49.

Sixth Grade Highest Honors

Cyrus Adams, Mabel Akey*, Rowan Ashton*, Grace Aune*, Brandi Babcock, Wyatt Barkley*, Carsyn Barwick, Gabrielle Betts*, Gage Bigelow, Norah Birchler*, Connor Blaubach, Alexandra Brandt*, Jocelyn Brandt*, Breanne Bushong*, Cheelai Chang, Aliya Chhum, Isla Christensen*, Lexie Chudyk*, Anna Colwell*, Milo DeGroot, Mayzie DePuydt, Kilian Dums, Maci Durr*, Anna Duwe*, Owen Dykman*, Vayda Emerson, Antwan Ferguson, Halle Foster*, Lee Gatzke, Harper Goetz, Edward Graveen*, Maya Grudznske, Addison Hang, Aurora Hayek*, Levi Her*, Braysen Hesse, Piper Hill*, Quinn Jerabek*, Andrew Kallio, Zoe Kletzine, Matilda Koser*, Elijah Kresin*, Andrew Kurth*, Rita Kurth, Alijah Lee*, Paige Lee, Levi Lichtenwald*, Sydney Long, Yurika Lor, Tucker Lund*, Nickolas Marquard*, Nolan Matyasz*, John McCorison*, Jairus Nordin*, Isla O’Driscoll, Olivia O’Keefe, Avery Oestreich*, Lily Paul, Ali Phelps*, Alexis Pittsley*, Mason Platta*, Navadee Prasoeuthsy*, Julius Putrus*, Andrew Ramsey*, Ross Raymond*, Shea Reif, Tyson Riley*, Elliana Roder*, Evelyn Sax, Mia Schilling*, Karina Seliger*, Aripsemae Shebuski, Adeline Simons*, Tate Sinz, Anabel Stanley*, Makayla Stieber*, Lydia Stoltze*, Iliana Stuempfig, Taliyah Temple*, Jackson Tesch*, Illana Thao, Tye Trollop*, Chiyo Tsunoda*, Mason Vaj, Cameron Van Asten-Brownlow, Annika VanNoord*, Declan Viotto*, Ellery Weddle*, Deegan Wilde*, Quinn Will, Aiden Wojciechowski, Clayton Woller, Sean Xiong, Shila Xiong, Shin Xiong*, Gracella Yach*, Castiel Yang, Constantine Yang*, Delilah Yang, Pa Der Yang

Sixth Grade High Honors

Jillian Bonham, Jenna Borchardt, Brenna Bruch, Hunter Buck, Breniece Buehler, Addison Creisher, Alexis Creisher, Jace Drews, Ethan Fabry, Samuel Finamore, Alexander Gelhar, Jack Goebel, Michael Graveen, Jack Harris, Wes Heiden, Isabel Isakson, Shadahri Jones, Christian Kelly, Mason Kempf, Chloe Klish, Mateo Kniess, Wyatt Kubica, Samuel Laduron, Breanna Lane, Logan Lee, Mikaylah Lee, Anthony Lor, Trisha Lorensen, Bellina Mua, Lauren Nelson, MacKenna Ojala, Brynleigh Rude, Daphne Ruffi, Victor Sampaio, Ivy Scholke, Finnley Schreiber, Alison Schuette, Morgan Scribner, Nathan Sessions, Grace Spangler, Shalilah Spaude, Dane Sticha, Danielle Thoune, Cameron Tipple, Aidan Utech, Avelyn Vang, Millie Vang, Nicholas Vang, Scarlett Vang, Catalina Vargas, Sawyer Voigt, Riley Vue, Micah Wais, Piper Weddle, Gabriel Woodard, Kimberly Xiong, Amy Yang, Cynara Yang, Breanna Zeinert,

Sixth Grade Honors

Gabriel Anderson, William Anderson, Cole Aschbrenner, Everly Boris, Connor Burclaw, Aya Chang, Nuna Chang, Jacob Charneski, Josephine Clifford, Michael Cuenca, Taden Fictum, Lexie Fleming, Eva Flett, Ella Gossett, Alexander Gumtz, LillyBella Hall, TouGer Her, Dominic Hess, Breven Hodgkins, Kyson Hoesly, Melody Holt, Egan Jackson, Celise Kaiser, Mason Linder, William Lissner, Emma Lor, Rocky Lor, Jaxson MacDonald, Ireland Moore, Rainie Moua, Malachi Olson, Gregory Poole, Andrew Ramirez, Quest Ranallo, Aria Reissmann, Ella Ryan, Finley Shea, Aries Vang, Leo Vang, Luckie Vang, Serenity Vang, Laney Wolfe, Abbigail Xiong, Audree Xiong, Chloe Xiong, Syraphina Xiong, Aaron Yang, Malachi Yang, Weston Yang, Bennett Zingler

Seventh Grade Highest Honors

Elijah Anderson, Jayden Anderson, Victoria Anderson, Kylie Anklam*, McKenna Baumann*, Paige Belongia*, Olivia Benes*, Amelia Betts*, Brinley Calonder, Miles Carlson*, Sylvee Carlson, Briza Chavez Pintor, Sophia Cotey*, Mathilda Cruz Uribe*, Alexander Dallman, Eli Day*, Jli Deegudtum*, Georgia Dittmar, Ava Downing*, Lucas Dzurick*, Jacob Emon*, Brooklyn Freiberg, Vienna Friedenfels, Cadence Gardipee*, Jackson Genrich, Meta Gilbertson*, Jack Grefe, Paige Grubb*, Ivan Gzibovskis, Ashlynn Haderlein, Julia Hauan, Matthew Heilmann*, Marcus Heise*, Olivia Hess, Annika Hill*, Kashton Hoesly*, Jaxon Holleran*, Olivia Holley*, Kate Hostetler*, Aaron Hsu, Alison Iaffaldano*, Ayla Janssen*, Kaden Jeske, Cullen Johnson*, Cole Kennedy*, Dominick Kietzmann, Charlie Kleinschmidt*, Marcus Koenigs*, Emmalee Koy, Lilith Kroening*, Aaleeh Le*, Elijah Linzmeyer, Nytus Lor, Lennon MacEachern, Nora Mathias*, Brayden Melander*, Gavin Melcher*, Mason Mielke, Avionna Miller, Chloe Munguia*, Taylor Murkowski, Ava Ngo*, Meredith Nordstrom, Herman Oonk*, Evelyn Ott, Avery Patton, James Peck, MaKenna Popelka*, Evelyn Raduechel*, Andre Robare, Luke Saari, Amellia Saltzman, Charles Scharer*, Emily Schneider, Ruby Scholke*, Emma Schumacher, Abigail Schwabe*, Brady Schwabe, Zoey Seifert, Wadlena Selle*, Alanna Sengkhammee, Lillian Severson, Lillian Smoot*, Colton Sneider*, Kingsley Tessmer, Elijah Thao*, Nathan Thao*, Emmett Towle*, Michael Tuttle, Gabriel Vang*, Liam Vang, Thazeng Vang*, Kent Verstegen*, Zoe Verstegen*, Austin Voigt, Gianna Voigt, Ruby Voigt*, Teagan Weller, Sofia Wildman*, Rye Wilson, Timothy Wittwer*, Holly Wolff, Koosles Xyooj, Amy Yang*, Britney Yang*, Lily Yang, Lydia Yang*, Ellie Zilch

Seventh Grade High Honors

Mitchell Block, Aiden Breuckman, Willa Briggs, Brooklyn Dolphin, Addyson Elam, Riley Glavin, Jackson Graf, Ashley Hang, Kaohoya Her, KongCheng Her, Cade Jensen, Quincy Jones, Scarlet Kuklinski, Demetrius Lor, Kaleb Lor, Mia Martin, Madison Naranjo-Bondioli, Patrick Neubauer, Sophie Newman, Kohin Pasholk, Jamison Patterson, Kaylee Powell, Haylie Ramirez, Emma Schmelling, Kendal Sherfinski, Taylor Simonson, Arianna Stevenson, Gavin Svacina, Nkaujntxhee Thao, Jaedlyn Thoummany, Emily Vang, Aedin Wadlund, Anna Weaver, Mason Wojciechowski, AnnMarie Xiong, Txuj Ci Xiong, Yeng Kong Yang, Nathaniel Young

Seventh Grade Honors

Orrin Binkley, Arturo Carmona Parra, Eli Chang, Trinity Chang, Cory Clark, Delilah Conklin, Mataya DePuydt, Emma Downing, Jackson Eckardt, Shiloh Evans, Gianna Galang, Kailee Gardipee, Mikai Griffin, Parker Helke, Brayley Howard, Kyel Kafka, Jack Kovach, Ava Kropidlowski, Dezmond Krueger, Kyler Kruzan, Alex LaVake, Eli Lawson, Dawson McNair, Alexa Neumann, Ethan Ploeger, Ryker Pries, Isabelle Radant, Noe Rieth, Yareli Rodriguez Salazar, Eli Schuett, Cheyenne Sinclair, Emma Slack, Hunter Teske, Stella Turner, Jordan Vang, Tabraea Van Handel, AbbyGale Whited, Juliet Wolosek, Aiden Xiong, Elias Xiong, King Xiong, Keitaro Yang

Eighth Grade Highest Honors

Eli Akey, Conner Anklam, India Bina, Breck Blaubach, Carlee Bloom, Ella Bohlin, Miles Bohm, Emma Brandt, Elliott Budny, Ava Byers, Jayden Cheyka, Olivia Colwell, Anika Creisher, Tornpavee Deegudtum, Teagan Deffner, Jamie Dellvon, Mitchell Doering, Bella Duginski, Ella Fabry, Madelyn Flees, Bradley Ford, Zeta Foris, Alayna Fuller, Samantha Gaffney, Alexa Galang, Carmen Ghidorzi, Alexander Hanson, Alber Hayek, Alivia Heise, Addyson Henrich, Kongsha Her, Lauren Her, FwvXyeej Herr, Nora Hintz, Paige Ives, Emily Jahns, Christopher Jensen, Colin Keele, Mercedes Kelly, Braylon Kleinschmidt, Tessa Knezic, Noah Kresin, Caroline Kurth, Kylie Kurth, Claire Laduron, Gia Lange, Ellie Lee, Dae Chia Lor, Gaosailia Lor, Pajhuab Lor, Sydney Mathwich, Conner Mattice, Alice McCorison, Blake Mell, Alison Moran, Aylee Moua, Benjamin Muschinske, Aidyn Nemec Dums, Sophia Ngo, Caroline Pease, Lane Pernsteiner, Niracha Prasoeuthsy, Sofia Quiroz, Emma Race, Asa Richardt, Jackson Riley, Elizabeth Schneeberger, Braelyn Scholfield, Koltyn Schraufnagel, Mylee Schuett, Benjamin Schuette, Sienna Slack, Lena Sly, Adria Smith, Karmyn Sorenson, Frankie Stefl, Crystal Suchon, Ty Teske, Decree Thao, Melina Thao, Sonia Thoune, Chloe Vang, Hayden Waldhart, Hailey Wetzel, Gavin Wilde, Michael Worzalla, Ahnalia Yang, Huechi Yang, Madison Yang, Jonathan Zayas Morales, Dane Zenner

Eighth Grade High Honors

Caleigh Bahr, Payton Ball, Jordy Bigelow, Isabelle Brown, Charlie Ehlert, Jenna Graveen, Lili Gulsvig, Jerzy Haubert, Pensri Her, Odelia Holdhusen, Roan Holm, Chase Kettner, Emma Kleiber, Caden Kloos, Hope Lao, Kaito Lor, PaNhia Lor, Gideon Mathias, Umika Moua, Abigail Peek, Sophie Seubert, Jaydalinh Singkham, Alayna Vang, Ashleann Viotto, Gwendaline Witscheber, Tannessa Wulk, Emma Xiong, Kara Xiong, Chalunie Yang, Rowson Yang

Eighth Grade Honors

Hope Abbiehl, Annaka Beyer, Owen Blum, Phoebe Bongco, Fenglong Chang, Finn Christensen, Alexander Gordon, Javani Hall, Ethan Her, Ian Jackson, Clara Koser, Hayden Lor, Angelina Munoz-Estrella, Makenzie Petroski, Brooke Russell, Brantley Schmitt, Bailey Spross, Aiden Thao, DouaChee Thao, Felix Thao, Shifeng Vang, Miles Waldvogel, Chase Will, Edison Xiong, Huaci Xiong, Rainie Xiong, Laimtxias Xyooj, Adalynn Yang, Cassidy Yang

*Indicates straight-A grades

Source: Wausau School District