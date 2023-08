Wausau Pilot & Review

MERRILL – D.C. Everest placed third and Wausau West finished fifth at the season-opening Merrill Fun in the Sun Girls Swimming Meet at the Merrill Area Recreation Center outdoor pool on Thursday.

Rhinelander won seven of the nine races to win the team title with 348 points. Stevens Point, which won the other two events, took second with 318, with D.C. Everest third with 280, Merrill fourth with 238 and Wausau West fifth with 208 among the 12 teams.

Wausau West’s top finish came from the 400-yard class medley relay team of Caroline Kurth, Gracin Dittmar, Eva Jaroski and Natalie Moran, which finished third in 5:00.95.

D.C. Everest had four third-place finishes, in the 200 freestyle relay (1:49.56), the 200 backstroke relay (2:09.02), the 200 breaststroke relay (2:26.15) and the 200 butterfly relay (2:02.77).

Wausau West will compete at the D.C. Everest Pentathlon on Tuesday.

Merrill Fun in the Sun Girls Swim Meet

Aug. 17, at Merrill Area Recreation Center

Team scores: 1. Rhinelander 348; 2. Stevens Point 318; 3. D.C. Everest 280; 4. Merrill 238; 5. Wausau West 208; 6. Black River Falls 188; 7. Rice Lake 170; 8. Marshfield 164; 9. Trident 136; 10. Tomahawk 84; 11. Lakeland 80; 12. Antigo 68.

Winners, and D.C. Everest and Wausau West finishers

200 medley relay: 1. Stevens Point (Eloise Cooper, Sophie Johnston, Jocelyn Trzebiatowski, Klare Pilger) 1:53.93; 6. D.C. Everest (Kalee Gilmeister, Danica Swenson, Allayna Heil, Nevaeh Mathwich) 2:04.56; 12. D.C. Everest (Laura Gilmeister, Ella Budleski, Megan Gilmeister, Clara Meliska) 2:15.24; 13. Wausau West (Allison Kurth, Emma Huggenvik, Natalie Moran, Eva Jaroski) 2:17.39; 16. Wausau West (Aidyn Dorzok, Maggie Hintz, Leila Heuser, Taylor Deffner) 2:31.83; 19. D.C. Everest (Callie Hoffman, Priya Stefonek, Harper Brandenburg, Linnea Gorski) 2:35.15; 20. Wausau West (Peighton Frederick, Ella Radke, Kennedy Scribner, Emma Race) 2:35.90.

400 class medley relay: 1. Rhinelander (Emma Houg, Sam Sundby, Lily Thorsen, Vivian Lamers) 4:23.67; 3. Wausau West (Caroline Kurth, Gracin Dittmar, Jaroski, Moran) 5:00.95; 4. D.C. Everest (Erin Block, Cenia Stefonek, Marisol Swenson, P. Stefonek) 5:02.13; 8. Wausau Wset (Dorzok, Jayde Nelson, Nora Keele, Bella Duglinski) 5:36.47.

500 freestyle relay: 1. Rhinelander (Celia Francis, Eliyse Younker, Karis Francis, Abishea Winnicki) 4:46.44; 4. D.C. Everest (Budleski, Mathwich, Abby Warnke, M. Swenson) 5:17.44; 5. D.C. Everest (Audrey Zemke, Emily Weber, L. Gilmeister, Heil) 5:32.32; 8. Wausau West (Jaroski, Caroline Kurth, Bridgette Baumgardt, Moran) 5:47.82; 16. Wausau West (Zinnia Haines, Madelyn Flees, Emma Race, Frederick) 7:44.45; 17. D.C. Everest (Yasmine Kruszka, Ava Schueller, Emma Schueller, Linnea Gorski) 7:52.28.

400 medley relay: 1. Stevens Point (Claire Lemke, Johnston, Isabella Hoff, Pilger) 4:26.25; 4. D.C. Everest (D. Swenson, K. Gilmeister, Budleski, Block) 4:5.18; 9. Wausau West (Heuser, C. Kurth, Allison Kurth, Keele) 5:21.36.

200 butterfly relay: 1. Rhinelander (Younker, Thorsen, Winnicki, Francis) 1:50.33; 3. D.C. Everest (Weber, M. Gilmeister, Heil, M. Swenson) 2:02.77; 8. Wausau West (Baumgardt, C. Kurth, Heuser, Gracin Dittmar) 2:28.39.

200 freestyle relay: 1. Rhinelander (Ella Heck, Sundby, June Chiamulera, Lamers) 1:48.23; 3. D.C. Everest (L. Gilmeister, Warnke, D. Swenson, Jessen) 1:49.56; 12. Wausau West (Huggenvik, Nelson, Baumgardt, Dittmar) 2:002.24; 13. D.C. Everest (Zemke, Stefonek, Clara Meliska, Block) 2:02.92; 18. Wausau West (Haines, Flees, Race, Denali Stangl) 2:42.01; 20. D.C. Everest (Kruszka, Gorski, E. Schueller, Hoffman) 3:20.56.

200 backstroke relay: 1. Rhinelander (Kiley Pooch, Houg, Francis, Winnicki) 1:55.31; 3. D.C. Everest (Mathwich, K. Gilmeister, Block, Jessen) 2:09.02; 6. Wausau West (Huggenvik, Moran, Keele, Jaroski) 2:19.30; 8. D.C. Everest (Stefonek, M. Gilmeister, Zemke, L. Gilmeister) 2:23.32; 11. Wausau West (Hintz, Lilly Laden, Moran Dorzok) 2:37.67; 14. Wausau West (Frederick, Duglinski, Haines, Deffner) 3:08.33.

200 breaststroke relay: 1. Rhinelander (Thorsen, Lamers, Heck, Francis) 2:10.66; 3. D.C. Everest (D. Swenson, Budleski, Stefonek, M. Swenson) 2:26.15; 9. Wausau West (A. Kurth, Radke, Nelson, Dittmar) 2:45.01; 11. Wausau West (Keele, Hintz, Laden, Heuser) 2:52.98.

400 freestyle relay: 1. Rhinelander (Winnicki, Younker, C. Francis, K. Francis) 3:42.35; 4. D.C. Everest (Warnke, K. Gilmeister, Mathwich, Jessen) 4:10.36; 6. D.C. Everest (M. Gilmeister, Zemke, Weber, Heil) 4:29.13; 8. Wausau West (Nelson, Moran, Laden, Hintz) 4:41.80; 12. Wausau West (Deffner, Radke, Kennedy Scribner, Dorzok) 4:56.96; 16. D.C. Everest (A. Schueller, E. Schueller, Harper Brandenburg, Meliska) 5:21.65; 17. Wausau West (Duglinski, Flees, Stangl, Frederick) 5:41.05.

