Ironbull has announced the results of the Ironbull Ultra Trail 2020, held on Oct. 3 in Rib Mountain.

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 716 JAMES HEEG 01:11:40 07:41 min/mile STRATFORD 19 2 736 MARK POLZIN 01:12:27 07:46 min/mile CLINTONVILLE 40 3 748 JADE ZUNKER 01:25:14 09:08 min/mile WAUSAU 43

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 711 OLIVIA DIETZEL 01:19:39 08:32 min/mile CUBA CITY 27 2 706 BAILEY BOUDREAU 01:22:15 08:49 min/mile STEVENS POINT 24 3 715 STACEY GUSMAN 01:33:41 10:03 min/mile WAUSAU 42

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 503 MIKE BORST 05:57:34 11:30 min/mile SLINGER 55 2 539 CORY SCHLOSSER 06:26:32 12:26 min/mile WAUSAU 22 3 541 BENJAMIN STROMBERG 07:03:37 13:38 min/mile WESTON 36

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 520 ELIZABETH HOLDER 07:38:51 14:46 min/mile MARATHON 38 2 546 AMBER VANLOO 08:05:03 15:36 min/mile HUXLEY 38 3 510 MELLISSA GILBERT 08:56:37 17:16 min/mile GLEASON 28

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 603 JASON BRUCKNER 05:37:28 10:51 min/mile ROSCOE 46 2 606 TERRY GIBBS 05:49:45 11:14 min/mile WAUSAU 49 3 605 CHAD ESKER 05:56:48 11:28 min/mile MOSINEE 48

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 610 KATHERINE JOHNSON 06:47:23 13:05 min/mile MILWAUKEE 28 2 615 ANNA TWINEM 08:03:52 15:33 min/mile PILLAGER 29 3 611 SARA KOUBA 08:26:43 16:17 min/mile WAUSAU 22

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 547 JUSTIN WOODS 09:51:52 19:01 min/mile ANKENY 40 2 508 CHAD FRIDLEY 09:51:53 19:01 min/mile HUXLEY 36 3 513 NATHAN GRAVES 09:51:55 19:01 min/mile NEVADA 32

Bib Name Chip Elapsed Pace City Age 1 515 PAMELA HALL 09:42:06 18:43 min/mile MONONA 33 2 545 LINDSEY URISH 10:17:23 19:51 min/mile CHADWICK 37 3 532 LORI MOORE 10:27:08 20:09 min/mile FISHERS 43

