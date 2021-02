Congratulations to the Wausau School District West High School Warriors on the 2020-2021 first-semester honor roll list!

Grade 9

Ayden Abuzzahab, Jackson Albee, Quinlan Babiarz, Lauren Bahlow, Taytrel Bailey, Charlotte Bell, Sophia Bell, Olivia Berens, Paula Betancourt, Xander Blum, Micah Boismenue, Jenna Bonke, Micayla Borchardt, Cannen Brewer, Logan Brewer, Brody Brimacombe, Brookelyn Burns, Cassidy Chang, Collin Colwell, Rebecca Cortes, Jazmin Cuellar, Claire Danniger, Julia DeByle, Rachael Del Conte, Aidyn Dorzok, Jaden Durr, Avery Edwards, Lauren Edwards, Samantha Fortenberry, Nicole Fuchs, Eleanor Gnatz, Timothy Gospodarek, Abbigayle Gruhn, Lucas Hager, Jacob Hahn, Madeline Hahn, Thomas Hainsworth, Colton Heil, Alina Her, Leila Heuser, Jasmine Hoganson, Rosalee Hornung, Cailee Howells, Teagan Isham-Her, Anthony Jackson, Bryce Jaworski, Keagen Jirschele, Luke Kedrowski, Kaedyn Kelly, Allison Kirsch, Carson Kirsch, Saige Kleiber, Alexis Kloth, Kelly Kray, Micah Kresin, Allison Kurth, Richard Kurth, Ella Lambrecht, Enna Lo, Melody Lo, HueKong Lor, Kareena Lor, Ingrid Mahler, Nadia Marciniak, Bennett Markevitch, Ellie McEvoy, William Mitchell, Sydney Morrin, Jim Moua, Liza Mueller, Victoria Myers, Miranda Nelsen, Jackson Ngo, Lillian Nordin, Leah Ottosen, Shaelie Parlier, Diya Patel, Nathaniel Pease, Mya Pederson, Levi Pernsteiner, Abigail Peters, Reya Pitzo, Lauren Pyevich, Zoe Reinardy, Drew Riley, Cole Roerdink, Addisyn Rutzen, Mollie Salzman, Gildardo Sanchez, Brooke Schaefer, Allison Schauls, Tyler Schilling, Maggie Schmidt, Benjamin Schuler, Rose Selle, Tsimeej Simmons, Emmy Skogstad, Austin Sorenson, Karlie Sorenson, Alyssa Straub, Ty Suchon, Zoe Swanson, Amanda Thao, Christopher Thao, Karissa Tranchita, Gianna Travis, Ayla Trollop, Ryan Trucco, Sana Tsunoda, Chloe Vandenberg, Aiden Vang, Angelina Vang, Charlotte Vang, Avery Voigt, Courtney Volkers, Breton Wayde, Isabelle Whited, Beckett Wieman, Kristin Will, Shelby Wilson, Grant Wincentsen, Kaylynn Wurz, Alexus Xiong, Benjamin Xiong, Hope Yang, Lana Yang, Sawyer Zydzik

Grade 10

Molly Anderson, Norah Anderson, Kortnee Baken, Abel Battino, Hannah Baumann, Ava Blackburn, Adah Boyd, Katelin Brillhart, Rhys Burnett, Caden Cooper, Aimee Cruz, Ashley Danielson, Kenzie Deaton, Zachariah DeByle, Kylie Draeger, Caleb Drews, Ruby Edmondson, Julie Engebretson, Maddie Frederick, Amber Frostman, Garrett Gauger, Riley Gilbertson, Zalia Haines, Grant Halmstad, Claire Healy, Alivia Heiden, Emily Heilmann, Ryan Hoganson, Emily Houle, Joseph Jaroski, Nicholas Josiger, Nicholas Knezic, Charlotte Knihtila, Clarissa Krueger, Oscar Krueger, Jacob Lao, Elise Laughlin, Arely Lopez-Mireles, Lindsey Lucht, Meredith Majernik, Levi Mathias, Abbey Meyers, Cassandra Monday, Matthew Monnot, Abigail Names, Cole Nelson, Patty Nelson, Riley Olbrantz, Jesse Osness, Landon Parlier, Taylyn Pasholk, Logan Peterson, Skylar Phillip, Jessica Prudhomme, Allison Raasch, Evan Raboin, Brandt Rice, Hayden Roerdink, Luke Schaefer, Landyn Schroeder, Allison Seanor, Emma Senanayake, Sophie Sinz, Carlie Smart, Luke Smogoleski, Amelia Speichinger, Emma Steinbach, Ethan Steinbach, Samuel Stevens, Lillie Sunby, Beckett Teske, Crystal Thao, Grace Thao, Winrich Thao, Caleb Tuley, Aidan Vachowiak, Kayla Vang, Selena Vang, Elias Wagers, Madeline Welch, Alexis Wergin, Tessa Wergin, Alexis White, Jasmine Xiong, Andrew Yang, Kacie Yang, Namanouna Yang

Grade 11

Grace Albee, Daniel Allen, Adriana Becker, Jack Berens, Joseph Berens, Taylor Bird, Julia Borchardt, Nicholas Breunig, Luke Brown, Elizabeth Burger, Claire Butalla, Brandon Chavez Pintor, Briah Cheyka, Estella Christensen, Taylor Crass, Morgan Damp, Audrey Danniger, David DeLoye, Braden Dickas, Jack Ecke, Anika Eder, Nickolas Eversdyk, Samantha Federici, Jo Ann Fortenberry, Rose Fournier, Jaeger Frazier, Analise Gassner, Colton Geurink, Daveon Gillespie, Alicia Goetsch, Elijah Grant, Caden Gruber, Rozlin Guenther, Fletcher Haggerty, Jacob Hamann, Alexa Hansen, Stella Harder, Nathan Hartman, Madison Hasz, Brooke Heise, Brooklyn Hess, Amelia Hintz, Makenzie Hollander, Paityn Holm, Haley Hopperdietzel, Kiele Jerabek, Isaac Johns, Braden Kapitz, Mongxay Khang, Christopher Kirsch, Katelyn Klopp, Carl Knaack, Karlyn Knoll, Megan Kostroski, Samuel Kray, Claire Krzanowski, Abigail Kufahl, Jacob Lambert, Gaven Lange, Nathan LaRue, Mollie Lemke, Lo Mathias, Koncha Lor, Ntsatshiab Lor, Sana Lor, Cole Lozon, Sophie Madej, Ellise Markevitch, William Matteson, Lilith McEwen, Landan McMahon, Katie Meyer, Sebastian Nadolski, Reed Napiwocki, Jackson Nienhuis, Joleen Nosko, Emma Nowak, Naomi Nygaard, Ethan Oelke, Anika Parks, Sophia Peissig, April Pupp, Gabriel Ramos, Ryan Rasmussen, Nicholas Rass, Desirae Rausch, Maxwell Reinardy, Kaydie Rennie, Diego Rodriguez, Alexis Schauls, Evan Scheidler, Irie Schirmacher, Elliana Schreiber, Ozkar Schroeder, Mia Schuler, Nathan Schulist, Simon Schumacher, Alexandra Silavanh, Tyler Skogstad, Kylie Slaughter, Jaida Steinke, Isabelle Sunby, Max Theiler, Houadu Thor, Jerzong Thor, Curtis Tinjum, Leisa Tsunoda, Luke Vandenberg, Mason Voigt, Vanessa Voigt, Chloe Weisenberger, Wesley Wendling, Carmen Wipperfurth, Nathan Woehlert, Sophie Wokatsch, Jillian Wolosek, Natalie Wulk, Eiken Xiong, Janifer Xiong, Mina Xiong, Mya Xiong, Kalea Yang, Kashia Yang, Kasia Yang, Khue Yang, Lai Txou Yang, Yu Yang, Yuepheng Yang, Jose Zamora Lagunes, Ashley Zoborowski

Grade 12

Gabriel Anklam, Annabeth Bartelt, Benjamin Bolz, Allison Borta, Emerson Brimacombe, Dylan Butler, Ethan Cattanach, Emily Christian, Kenzie Ciepluch-Larson, Candace Cowger, Caleb Cychosz, Kiley Deaton, Tim DeLoye, Benton Edmondson, Samuel Edmondson, Grace Edwards, Cole Engebretson, Maddux Federici, Alexandra Galang, Kian Garske, Gavin Gauger, Sydney Goethel, Anastasiya Goetz, MaiKao Hang, Paige Harvey, Madelyn Hauer, Connor Healy, Maxwell Helke, Joseph Her, Sarah Heywood, McKenna Hintz, Lauren Hjelsand, Elizabeth Hockin, Evelyn Hurst, Isabella Jaeger, Rachel Jaworski, Wyatt Judd, Derek Kedrowski, Robyn Kirsch, Anna Kleiber, Connor Knezic, Mason Kraus, Kyle Krueger, Nicole Kudronowicz, Emma McKay, Greta Mahler, Kayla Malovrh, Michael Marciniak, Drew Marquardt, Reuben Mathias, Olivia Mathis, Katherine McCallum, Megan McDonald, Maizi Merklein, Grace Michalske, Hannah Miles, Marissa Mohr, Sawyer Mork, Heaven Moua, Elena Mrotek, Emily Mueller, Lam-Anh Nguyer, Carly Nyhus, Noah Olson, Cole Osness, Josephine Parent, Aubrey Patton, Ashleigh Pempek, Jarahnee Prasoeuthsy, Quidis Prasoeuthsy, Lana Putney, Acacia Quance, Joshua Rausch, Payton Reidinger, Garrett Richardt, Brandon Ricklefs, Brittany Riehle, Leticia Rodriguez, Tyler Rothmeyer, Lillie Salzman, Wesley Scheider, Alexandra Selander-Pink, Kailey Sodke, Mason Sorenson, Maxwell Speichinger, Benjamin Stangel, Jordan Stoecker, Aidan Swanson, Tommy Thao, Brenden Vehlow, Annaliese Wagers, Dylan Warnecke, Lexus Weigel, Matthew Weix, Logan White, Faith Wieland, Noah Wildman, Helaina Wills, Katarina Winnekens, Olivia Zastrow, Bobbi Jo Zimick

Like this: Like Loading...