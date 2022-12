WESTON – D.C. Everest Senior High School hosted its annual National Honor Society Induction Ceremony and welcomed 130 initiates from grades 10 – 12 on Dec. 7.

The National Honor Society is a nationwide organization that recognizes high-achieving high school students. Students are selected based on their exceptional scholarship, service, leadership and character. NHS membership not only recognizes student accomplishments, but challenges inductees to remain actively involved in academics, school activities and community service.

2022 D.C. Everest National Honor Society initiates

Jenna Baumann

Madelyn Bedell

Chloe Berndt

Evan Bloemers

Julia Borchardt

Sandra Brierton

Brooke Brown

Milana Bublik

Nya Calhoun

Lola Carter

Christine Chang

Garrett Close

Nicholas Close

Brooklyn Costa

James Dadabo

Joshua Danens

Isak Danke

Maxwell Dassow

Ahna Denk

Andrue Dettman

Jed Drews

Madelyn DuBore

Kaylee Dunow

Katrina Duran

Natalie Edens

Sophia Ellis

Allyson Frystak

Adam Gage

Aidan Gavrila

Kyrstan Geer

Sidney Geiss

Logan George

Arianna Gierman

Logan Giese

Kaden Goff

Gabriel Golbach

Grace Golbach

Ava Graff

Samuel Graff

Kyleigh Grahn

Jade Granza

Xavier Guild

Rachel Hansen

Ethan Hanson

Elizabeth Harmon

Noah Harter

Olivia Haulotte

Blake Heal

Max Hoffman

Charlotte Hornung

David Isham

Solomon Jaipuri

Grace Jelen

Lilliana Jessen

Anson Jiang

Kyle Johnson

Olivia Johnson

Elaina Kamke

Makenna Kampmann

Kinley Karow

Cassandra Kay

Ted Kitchell

Annie Klabacha

Kylie Koch

Ruby Kowal

Isabela Kraege

Lauren Krembs

Caitlyn Kressel

Ava Kumar

Cassidy Lackey

Shela Lee

Rydan Lehrke

Izabel Lezcano

Brian Lorge

Ava Luedtke

Clara Meliska

Jayden Merrick

Sara Mlodik

Hannah Moua

Katelyn Neumann

Elin Nielsen

Matthew Nielsen

Mariah Nordhaus

Oladayo Onitilo

Wesley Palmer

Madisyn Paradowski

Melissa Pattern

Evan Peak

Brennan Pederson

Hailey Piskula

Bria Polzin

Owen Prunuske

Alexis Resch

Nicole Resch

Annalucia Rethaber

Emily Ringwelski

Grace Sandquist

Madison Sazama

Lindsey Schmoll

Landon Schneck

Ava Schoenrock

Emma Schueller

Peter Schwantes

Maria Selting

Ana Simpson

Ella Slavin

Nicholas Sloan

Samantha Smith

Morgan Stenstrom

Adam Swedlund

Marisol Swenson

Ella Szekeress

Serena Thao

Taylor Thelen

Kali Traska

Joseph Vang

Jonah Vesper

Sophia Wagman

Evelyn Weden

Anna Weiland

Morgan Wierzba

Dakota Witucki

Evan Wochinski

Mckenna Woller

Rebecca Xiong

Duaja Yang

Elina Yang

Tommy Yothsackda

Megan Zemke

Braden Zoromski